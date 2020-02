TRE AV TRE: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) tok sin tredje seier over Frank Lampard som manager. Foto: John Peters / Manchester United

Slik forklarer Lampard sitt Solskjær-mareritt

LONDON (VG) Tre møter – kun én vinner. Ole Gunnar Solskjær (46) har på kort tid blitt en skrekkmotstander for Frank Lampard (41).

De to managerne i 40-årene ble naturlig nok satt opp mot hverandre allerede før sesongen startet. De er tidligere spillerikoner i hver sin storklubb, har begrenset erfaring som manager på toppnivå, og leder to lag som anses å være hverandres nærmeste konkurrenter om en plass i Champions League.

Tre poeng skiller fjerdeplass Chelsea og syvendeplass Manchester United med 12 serierunder igjen av Premier League. Lørdag tar Chelsea imot nabo Tottenham, mens Watford skal til Old Trafford og møte Manchester United søndag.

Men når Solskjær og Lampard har møtt hverandre ansikt til ansikt, har resultatene kun gått én vei.

Tre seirer av tre mulige og 8–1 i målforskjell i Manchester Uniteds favør er den brutale fasiten. Til tross for at de har tatt imot United på Stamford Bridge to ganger etter 0–4-ydmykelsen på Stamford Bridge i serieåpningen, har ikke Lampards menn klart å få sin revansj.

United vant 2–1 i ligacupen i oktober, takket være en Marcus Rashford-dobbel, og fulgte opp med 2–0-seier i mandagens VAR-pregede nøkkelkamp i ligaen. For første gang siden 1987/88-sesongen har United vunnet begge seriekampene mot Chelsea i løpet av en sesong.

– Jeg vet ikke, svarer Lampard innledningsvis på VGs spørsmål om hvorfor Solskjær har hatt et overtak på ham i de tre første møtene mellom managerne.

– Men det jeg vet, er at vi har møtt en del lag som har kommet på Stamford Bridge og spilt med fem bak, ligget lavt og kontret mot oss. Vi har hatt problemer med det. Det er tydelig. Vi skaper mange sjanser, men når lag forsvarer seg med så mange i egen boks, så må man være ekstra skarp foran mål. Det er noe vi generelt har hatt et problem med, sier Chelsea-sjefen.

United har spilt med fem forsvarere i begge oppgjørene på Stamford Bridge denne sesongen.

En britisk reporter spør ham om han noen gang lurer på «hvordan i all verden» laget hans har klart å tape tre av tre ganger mot Manchester United.

For til tross for at de overliggende tallene er nådeløse mot Chelsea, har det aldri vært stor forskjell mellom lagene på banen. Faktisk har Chelsea hatt klart flest skudd og mest ballbesittelse i alle de tre tapene mot Solskjærs lag, som har tatt godt vare på sjansene sine.

– Når du ser at vi har scoret ett mål på de tre kampene … Vi var det beste laget i 60 minutter på Old Trafford, vi var helt klart det beste laget her i ligacupen, og vi var igjen det beste laget nå (mandag). Jeg vil ikke høres naiv ut, men det er fotball. Du taper hvis du ikke klarer å score, sier Lampard og fortsetter:

– For å være rettferdig mot Manchester United, så synes jeg de er et fantastisk kontringslag.

Dessverre for Lampard kan han fortsatt bli nødt til å møte Solskjær enda en gang denne sesongen, ettersom både Chelsea og Manchester United fortsatt er med i FA-cupen.

