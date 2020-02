KLUBBJAKT: Ole Selnæs. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selnæs returnert til Norge – kan finne ny klubb

Ole Selnæs har fått tillatelse fra sin kinesiske klubb til å lete etter ny arbeidsgiver.

– Han har ikke vært i en kamp siden desember i fjor, så det begynner å haste, fortelller landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til VG.

Årsaken skal være at 25-åringens kinesiske klubb FC Shenzhen rykket ned fra øverste nivå. Ikke veldig lenge etter nedrykket brøt coronaviruset ut i Kina. Det har ført til at kinesisk fotball er utsatt på ubestemt tid.

– Det er beklagelig. Vi kan ikke gjøre stort annet enn å forholde oss til de forskjellige lands helsemyndigheter. Nå er fotballen steng i Kina, Japan og Sør-Korea. Vi ser at kamper i Italia skal spilles foran tomme tribuner, så det er ikke heldig, forteller «Perry»

Selnæs har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Har kontroll på formen

«Perry» skal ha møtt Ole Selnæs i Trondheim forrige uke. Assistenttreneren til Lars Lagerbäck påpeker at det må være opp til spilleren selv hva som skjer fremover.

– Vi kan ikke legge oss opp i ting som forhandlinger og klubbvalg. Vi pratet sammen forrige uke, og vi har god kontroll på situasjonen rundt Ole, sier Hansen som påpeker at Selnæs har trent og hold den fysiske formen ved like.

Det er svært begrenset hvor Selnæs kan pakke kofferten sin å dra nå. De fleste europeiske overgangsvinduer er stengt, men Ukraina, Polen, Norge, Sverige og Polen har fortsatt muligheten til å signere spillere.

Ifølge Hansen vil det være viktig for spillere å være i kampform før Norge skal møte Serbia i en meget viktig kamp om å kvalifisere seg til sommerens EM-sluttspill.

– Vi hadde absolutt håpet at han hadde funnet en plass hvor han fikk spille fotball. For oss er det ekstremt viktig at de som konkurrerer spiller mye i kamper som betyr noe.

Ikke satt krav til Selnæs

Norges kamp mot Serbia er en måneds tid unna. Da kommer spillere som Sergej Milinkovic-Savic og Dusan Tadic til Ullevaal for sitt Serbia i kampen om en plass i sommerens EM-sluttspill. Hansen forteller at de ikke har satt et krav til Selnæs om å finne klubb inn mot Serbia-kampen 26.mars.

– Det har vi ikke nei, men det er ikke til å stikke under en stol at det er viktig at han spiller fotball.

Han poengterer også at landslaget har ved tidligere anledninger hentet spillere som spiller i skandinaviske ligaer som nå er utenfor sesong.

– Det er klart det ikke er gunstig for oss, men det kan vi ikke gjøre så mye med.

