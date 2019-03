SIGNERTE: Indridi Sigurdsson (venstre) signerte i dag en ny kontrakt med LYN. Her feirer han sammen med stoppermakker Tommy Berntsen og Jo Tessem. Foto: Scanpix

Berntsen spiller en sesong til - uansett

Lyns midtstopper Tommy Berntsen har slitt voldsomt med skader de to siste sesongene, men har ingen planer om å legge opp ennå.

Mot Stabæk søndag viste han hvor viktig han kan være for Lyn. Berntsen var stor i midtforsvaret, og var sterkt delaktig i at Daniel Nannskog og Veigar Pall Gunnarsson fikk til såpass lite fremover på banen for gulljagende Stabæk.

I tillegg sendte Berntsen selv Lyn i ledelsen med en vakker heading. En stor prestasjon av spilleren, som ikke hadde startet en eliteseriekamp siden 12. august.

- Det har blitt lenge mellom hver gang, men det var gøy å vinne igjen, sier Tommy Berntsen til VG Nett.

- Hvordan havnet du helt der fremme på scoringen din?

- Jeg liker å jukse litt. Jeg ser at det kan skje noe der, og bare venter på innlegget. Jeg treffer den perfekt. Det er gøy å se den gå inn.

- Visste det ville bli tøft

Han synes selv det gikk ok, men var litt oppgitt over at Lyn slapp Stabæk inn i kampen igjen. Bæringene reduserte to ganger, først til 1-2, så til 2-3.

- Vi rakner litt på slutten fordi vi blir litt strukket. Det blir litt hawaii for oss. Sånn er det når vi har mange unge spillere. Men de jobber knallhardt, og all honnør til dem.

Nå lover han Lyn-fansen at han også blir i klubben neste sesong.

- Jeg har aldri vært i til om at jeg spille fotball neste år. Men jeg visste at det kom til å bli et tøft år i år, og at det ville gå opp og ned. Jeg føler det har gått bedre de siste tre ukene. Men det er klart jeg har mer å gå på. Det kommer med kamptrening og gode treninger, sier Berntsen, som har kontrakt med Lyn ut sesongen 2008.

- Så du spiller ut kontraktstiden?

- Det er absolutt målsettingen.

- Det finnes mye fint i plast

Berntsen iset ned kneet etter kampen mot Stabæk, som han ofte må etter trening og kamp. Likevel er det ikke først og fremst kneskaden som plager ham mest.

- Det er ikke skaden som plager meg i den forstand, men det er litt bivirkninger med svak muskulatur rundt kneet. Jeg gikk jo seks måneder uten å få løpe. Det har gått et halvt år uten fotballtrening, så det har tatt litt tid.

- Du er ikke redd for å få ettervirkninger når du er ferdig med karrieren fordi du har presset deg da?

- Det kommer noe fint i plast, håper jeg, spøker han, og fortsetter:

- Jeg tenker ikke på det nå. Foreløpig fungerer det veldig bra, kneet reagerer ikke i det hele tatt, mener Berntsen.