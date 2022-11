Kommentar

Ripper opp i den stygge kampen: Et nødvendig oppgjør

Fotball-VM i Qatar nærmer seg.

Samtidig som Norges Fotballforbund får mye fortjent ros under den nye presidenten, er siste ord ikke sagt om et av det norske fotballdemokratiets verste kapitler.

Få organisasjoner har fått en tilsvarende omdømmeboost som det NFF har opplevd etter at Klaveness ble valgt til øverste leder.

Mange av lovordene er fortjente, og presidenten skal ha kred for hvordan hun er blitt en modig og tydelig stemme i Qatar-spørsmålet.

Samtidig er det vanskelig å glemme en annen side ved det betente temaet, som forbundsapparatet har liten grunn til å være stolt av.

Det dreier seg om metodene som ble brukt i den norske boikottdebatten.

Dette gir dokumentarfilmen «Kampen om sannheten», som nå slippes av Fotball TV/Strim, en betimelig påminnelse om. Filmen bør få både den ene og den andre i forbundsapparatet til å krympe seg litt.

Jeg har tidligere listet opp et tyvetall helt konkrete grunner til at NFF-apparatet gikk langt over streken, i jakten på å få det ekstraordinære fotballtinget til å si nei til boikott. Dessverre har forbundstoppene aldri vært interessert i å drøfte substansen i kritikken.

Nå sørger den ferske dokumentarfilmen - der Thomas Aune, Aleksander Schau, Frode Lia og Andreas Selliaas har sentrale roller - for å sette den norske prosessen i et enda verre lys.

Her er ikke temaet om det var rett eller galt å velge «dialoglinjen», men om hvordan det ble gått frem for å trumfe gjennom utfallet.

Sentralt i strategien stod det såkalte «Qatar-utvalget». Det ble satt ned av det forrige fotballstyret, som da allerede hadde flagget et tydelig standpunkt i saken.

Sammensetningen av utvalget gjorde det svært lite overraskende hvilken anbefaling utvalget ville lande på. Da rapporten så kom ble den forsøkt fremstilt som en fasit, og på møter med klubbene nektet fotballkretser å la andre enn representantene for flertallet slippe til.

Området der «Kampen om sannheten» tar oss lengst videre fra det som tidligere er problematisert, dreier seg om premisser for utvalgets vurderinger.

Særlig stilles det spørsmål ved bruken av den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ILO som sannhetsvitne for de reelle forholdene i ørkenstaten. Her reises svært interessante spørsmål.

Dette kommer på toppen av tidligere innvendinger rundt kildekritikk og informasjonsinnhenting.

I ettertid fremstår det klarere og klarere at fremstillingen til FIFA og VM-arrangøren burde vært møtt med et mer kritisk blikk, og det kan spørres om selve saksgrunnlaget foran tinget var for farget.

Lise Klaveness var ikke president da boikottdebatten raste, men i posisjon er det naturlig at hun får spørsmål om hvordan håndteringen står seg i ettertid.

Det spurte jeg henne om da Norsk Journalistlag tidligere i uken hadde debatt om mediedekningen av Qatar.

I debatten var Klaveness på sedvanlig vis både velformulert og offensiv, men tonen ble langt mer defensiv da boikotthåndteringen kom opp.

Det er all grunn til å tro Klaveness på at saken var vanskelig for mange i NFF, og hun fremstår oppriktig i erkjennelsen i at det ble gjort feil underveis.

Men problemet til forbundet er at apparatets metodiske overtramp var så mange og så grove at det burde vært foretatt en mer omfattende oppvask enn den vi har fått.

I så måte kan forhåpentligvis den nye dokumentarfilmen bidra til å sette et vondt, men viktig spørsmål på dagsordenen.