HAR EN HISTORIE: Dette er ikke første gang Cristiano ROnaldo (t.v.) og Wayne Rooney (t.h.) havner i klinsj. Da de to var lagkamerater i Manchester United, ble det bråk mellom de to da de møttes i VM i 2006. Mange mener Ronaldo var en utløsende faktor for at Rooney ble utvist i kvartifnalemøtet i Tyskland. Ronaldo og Portugal vant senere oppgjøret på straffespark.

Rooney slår tilbake mot Ronaldo-kritikk: − Noen av kommentarene er merkelige

Cristiano Ronaldo (37) hadde lite positivt å si om sin tidligere rekkekamerat Wayne Rooney (37) under det mye omtalte intervjuet med Piers Morgan. Nå svarer Rooney på kritikken.

Tidligere i høst advarte Rooney Ronaldo om å bli en byrde på Old Trafford. På spalteplass i storavisen The Times mente han også at portugiseren burde forlate klubben han returnerte til i fjor sommer.

Men det var da han var gjest i «Monday Night Football» hos Sky i april at ordene som virker å ha fått Ronaldo til å reagere ble sagt.

– Cristiano har blitt eldre, og han er absolutt ikke den spilleren han var da han var i 20-årene. Det er vanlig. Han er en trussel foran mål, men jeg tror at laget trenger mer i de andre delene av spillet, sa Rooney i studio, sammen med de tidligere engelske stjernespillerne Gary Neville og Jamie Carragher. Førstnevnte var i en årrekke lagkamerat med Ronaldo i Manchester United.

Under det sagnomsuste intervjuet med Piers Morgan, hvor Ronaldo blant annet har gått langt i å antyde at han vil forlate Manchester United, omtaler han kritikken fra Rooney som sjalusi.

Han er også tydelig på at hverken Rooney eller Neville nå er hans venner.

– Jeg vet ikke hvorfor han kommer med denne kritikken. Kanskje er han sjalu fordi jeg fortsatt spiller på toppnivå. Jeg skjønner meg ikke på slike folk. Det er vanskelig å høre slik fra folk man har spilt med. Alle kan ha sine meninger, men de vet ikke hva som foregår hverken på Carrington (Manchester Uniteds treningsfelt) eller i livet mitt. Jeg tror de bruker navnet mitt, sa Ronaldo under intervjuet.

Nå har Rooney altså fått muligheten til å svare på Ronaldos uttalelser. D.C. United-manageren omtaler fremdeles Ronaldo som en av tidenes beste fotballspillere, men står for det han har uttalt om sin tidligere kollega.

– Det jeg har sagt om ham handler ikke om å kritisere. Jeg mener bare at alderen innhenter oss alle. Alle vet at han har gjort dette intervjuet. Jeg synes noen av kommentarene er merkelige, men jeg er sikker på at klubben finner en måte å håndtere det på, sier Rooney i et intervju med CNN i forbindelse med en fotballkonferanse i Dubai torsdag.

Dette skjer samtidig som Ronaldo forbereder seg til VM sammen med den portugisiske troppen. Torsdag sto han over en treningskamp mot Nigeria med sykdom. De siste dagene har det vært spekulasjoner om forholdet mellom Ronaldo og lagkamerat Bruno Fernandes har kjølnet.

– Jeg har ikke sett intervjuet, så jeg er ok med det. Nå handler dette om Portugal og ikke Manchester United, sier Fernandes til Sky Sports.

En video av et møte mellom de to i garderoben satte fart på disse spekulasjonene. Se og bedøm selv:

Fernandes selv toner ned spekulasjonene og mener det hele har blitt tatt ut av kontekst.

– De som mener det har ikke sett videoen uten lyd. Sannheten er at Cristiano slo av en spøk. Det er et problem at mange tar dette ut av kontekst. Men som jeg sa, Portugal er fokuset nå. Jeg har ikke problem med noen. Alt jeg kan kontrollere er meg selv, sier stjernespilleren som ble hentet til Manchester United av tidligere manager Ole Gunnar Solskjær.

Ronaldo har notert seg for ett fattig ligamål denne sesongen, hvor han har fått lite tillitt av manger Erik ten Hag. Det er tydelig at det er en kjølig stemning mellom de to.

– Jeg respekterer ikke ham når han ikke respekterer meg, sa Ronaldo blant annet under intervjuet med Morgan.

To ganger denne sesongen har portugiseren forlatt Old Trafford før kampslutt.