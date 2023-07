REDNINGSMANN IGJEN: Ulrik Saltnes scoret på overtid for andre kamp på rad.

Saltnes med ny overtidsscoring – ødela Molde-reservens drømmekveld

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Molde 2–2) Reservekeeper Oliver Petersen (21) sto som en levende vegg, men på overtid dukket Ulrik Saltnes (30) opp og reddet Bodø/Glimt igjen.

Saltnes hadde ikke vært å banen siden november i fjor da han kom inn og sendte Glimt til kvartfinale i cupen på overtid mot Tromsø tidligere denne uken. Mot Molde kom han inn igjen, og reddet serielederne atter en gang.

På overtid satte 30-åringen inn 2–2 mot Molde, etter å ha stanget og jaget gjennom hele andre omgang.

De fleste med blått hjerte tenkte nok at det kom til å bli tungt for Molde da keeper Jacob Karlstrøm ble utvist etter kvarteret.

Tungt ble det, men anført av Oliver Petersen og Ola Brynhildsen kjempet Molde tappert.

Rett etter at Karlstrøm tuslet i garderoben, sendte Brynhildsen Molde foran med en fin avslutning på et lekkert innlegg fra Martin Linnes

Den brennhete spissen var ikke ferdig med det. For ti minutter senere ble Brynhildsen sendt i bakrom. Fra midtbanen med Brede Moe i ryggen var han iskald alene med keeper. Hans syvende scoring på de siste fem Eliteserie-kampene.

Men Bodø/Glimt ga seg ikke. Først reduserte Faris Pemi Moubagna. Deretter dukket kaptein Ulrik Saltnes opp.

To minutter på overtid dukket Saltnes opp og banket inn utligningen. Dette var andre gang på en uke at Saltnes dukket opp på overtid og scoret. Han gjorde det samme mot Tromsø i cupen.

BRENNHET: Ola Brynhildsen var et angrep alene mot Bodø/Glimt, og scoret to mål.

– Vi fikk en gavepakke så vi tenkte å gi en tilbake. Dette er faktisk katastrofe, sa Knudsen til TV 2 i pausen om lagets prestasjon i den første omgangen.

Knudsen knallharde ord så ut til å hjelpe hjemmelaget, for Bodø/Glimt gikk ut i hundre, og skapte to store sjanser. Oliver Petersen, som erstattet Karlstrøm i mål, stoppet imidlertid Moumbagna med to strålende redninger.

Enda bedre var redningen hans på headingen fra Zugelj ti minutter ut i den andre omgangen. Avslutningen fra kort hold reddet Petersen i stolpen og ut.

Få minutter senere var Moumbagna frempå igjen, men igjen var Petersen på avslutningen med en flott redning.

På det fjerde lyktes det for Glimt-spissen. Et innlegg fra midtsopper Odin Bjørtuft løftet ballen inn i feltet. Der var Moumbagna sikker med hodet og reduserte.

SA TYDELIG IFRA: Amahl Pellegrino sa tydelig ifra til dommeren om hvor han mente ballen traff Jacob Karlstrøm. Etter en VAR-sjekk var dommer Kristoffer Hagenes enig og viste ut keeperen.

Det fleste hadde nok ikke trodd at Molde skulle få med seg poeng da Karlstrøm ble utvist etter kvarteret.

En lang bakromspasning ble slått mot Nino Zugelj. Ut kom Karlstrøm og reddet ballen utenfor straffefeltet. Dommer Kristoffer Hagenes trodde keeperen reddet med lovlige midler, men reprisen viste noe annet.

Avslutningen til Glimts høyrekant gikk først i låret, så i hånden på Karlstrøm. Etter en lang VAR-sjekk, så dro Hagenes frem det røde kortet.

– Jeg synes det er knallhardt med rødt kort, sa TV 2-kommentator Morten Langli da Karlstrøm tok den lange veien inn i spillertunnelen.

