Her legger den norske 1. divisjonsspilleren planen mot Norge

AUCKLAND (VG) Dagen før Norges skjebnekamp mot Filippinene, inspiserte Sara Eggesvik og hennes lagvenninner gressmatten på Eden Park. Diskusjonene var intense, og skal vi tro treneren, er slagplanen lagt.

Filippinenes inntog i VM er historisk på sitt vis. For første gang deltar landslaget i et verdensmesterskap, og da de vant mot New Zealand – tok de også sin første historiske seier.

På laget finner man to spillere oppvokst i Norge:

Sara Eggesvik (26) fra Bodø, som spiller for Kil/Hemne i 1. divisjon, og Meryll Abrahamsen (26) fra Karmøy, som spiller for Stabæk i Toppserien.

Sistnevnte har kamper på aldersbestemt landslag i Norge, men det er førstnevnte som har spilt mest i VM til nå.

Søndag kan de to spillerne sende Norge ut av VM. Og skal vi tro Eggesvik, er det planen også.

– Vi har som målsetting å komme oss ut av gruppen. Etter det får vi se. Vi kommer til VM for å konkurrere, ikke bare for å delta, fortalte Eggesvik til VG før mesterskapet startet.

Lørdag gikk hun rundt på Eden Park. Hun inspiserte gressmatten, pekte, la seg ned og iscenesatte ulike kampscenarioer med lagvenninnen.

De to spillerne var innom banens fire hjørner.

Da VG spurte landslagssjef Alen Stajcic om detaljer fra de intensive diskusjonene på pressekonferansen lørdag, måtte han trekke på smilebåndet:

– Vi holder detaljene i diskusjonene innad i laget, men godt forsøk. Du får vite taktikken vår klokken 19.00 (09.00 norsk tid), sier han og bryter ut i latter.

Den delen av slagplanen man derimot fikk vite noe om, var målsettingen.

– Vi skal spille med livet som innsats – vi skal vinne den kampen mot Norge, sier Stajcic.

Eggesvik hadde håpet at Norge hadde klart å gjøre jobben i de andre gruppespillskampene, men slik ble det ikke.

– Det blir et tøft lag å møte, men vi skal gjøre alt vi kan for å vinne. I den kampen holder jeg med Filippinene, sier Eggesvik.

Abrahamsen erkjenner at hun kommer til å kjenne på sterke følelser når Norge står på motsatt banehalvdel, og om Filippinene knuser den norske drømmen.

– Jeg tror det blir gøy. Jeg kjenner mange av dem som spiller der, og så har jeg hatt Riise som trener, så det blir litt blandede følelser, sier Abrahamsen til VG.

Særlig en detalj gruer hun seg litt ekstra til.

– Det blir litt vemodig å høre den filippinske nasjonalsangen, når jeg kan den norske så godt, sier Abrahamsen.

SPENT: Meryll Abrahamsen titter på banen i Eden Park før oppgjøret mot venninner fra Norge.

Eggesvik hadde en litt unaturlig vei inn på landslaget. Egentlig skulle hun trappe ned fra 1. divisjon og heller begynne å studere medisin på NTNU, da hun først fikk telefonen fra landslagsledelsen.

– Plutselig fikk jeg muligheten til å være med landslaget her, og da måtte jeg trappe opp satsingen igjen. Fakultetet på NTNU er heldigvis greie, så jeg har fått et tilrettelagt opplegg, sier Eggesvik.

Så tok det lang tid fra telefonen kom, til hun faktisk fikk delta på sin første samling.

– Jeg hadde ikke filippinsk pass, og i tillegg tenkte jeg at det var travelt nok med studier og fotball hjemme i Norge. Når jeg endelig fikk passet i orden, ble jeg tatt ut, sier hun.

– Hvordan endret motivasjonen din for satsing etter at du ble uttatt på landslaget?

– Det har vært litt av en opplevelse å være med på, og det ga mersmak. Opplegget rundt landslaget er ganske proft, gode trenere og mange i støtteapparatet. I tillegg har vi det siste året reist rundt hele verden for å spille fotball. Fra Chile, Costa Rica, Kambodsja, USA, Australia til Tyrkia, for å nevne noen, sier hun.

Første samling var i fjor sommer. Nå har Eggesvik startet i to av to kamper i VM, og tar sikte på at eventyret ikke ender etter kampen mot Norge.

– Jeg angrer ikke på at jeg tok sjansen. Nå er vi i VM for å konkurrere, og ikke for å delta, sier hun.

Søndag spiller Norge mot Filippinene klokken 09.00 norsk tid. Den kampen kan du se på TV3.