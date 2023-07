AIK-TRENER: Henning Berg i sin første kamp som AIK-trener på Friends Arena i Stockholm.

Henning Berg med tap i AIK-debuten: − Marerittstart

NE(AIK - BK Häcken 1–2) Henning Berg (53) fikk ingen drømmestart som AIK-trener. Per-Mathias Høgmos Häcken snudde kampen og spolerte Bergs Allsvenskan-debut.

Aftonbladet slår det opp som en «Marerittstart» i AIK for den tidligere Lillestrøm-, Blackburn- og Stabæk-treneren.

Henning Berg ble ansatt som trener i Stockholm-klubben søndag og tok over et kriserammet AIK-lag som kun hadde tatt ti poeng på 13 kamper. I debuten på hjemmebane mot regjerende seriemester Häcken ble det et bittert nederlag for Berg i den norske trenerduellen mot Per-Mathias Høgmo.

TAP I DEBUTEN: Henning Bergs AIK rotet bort ledelsen på hjemmebane mot Per Mathias Høgmos Häcken, før bortelaget snudde kampen og stakk av med seieren i Bergs Allsvenskan-debut.

Mads Thychosen sørget for 1–0 åtte minutter før pause med et drømmetreff utenfor 16-meteren, og Bergs AIK gikk i garderoben med ledelsen.

Høgmos lag brukte dog ikke lang tid på å svare i andre omgang. Kristoffer Lund Hansen snappet opp en ball ved dødlinjen, og fant sin danske landsmann Mikkel Jensen i feltet. Via en AIK-forsvarer sørget 32-åringen for utligning like etter hvilen.

20 minutter senere klønet AIK-forsvaret det til før Ibrahim Sadiq satte inn 2–1 for Häcken - og Høgmos mannskap hadde snudd kampen.

AIK presset på for utligning resten av en ordinære spilletiden og gjennom de åtte tillagte minuttene, men maktet ikke finne nettmaskene. Dermed gikk AIK på sitt sjette hjemmetap for sesongen i Bergs debut.