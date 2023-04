VARSLER ENDRINGER: Kjetil Knutsen og Patrick Berg liker ikke det de ser på skadefronten.

Knutsen og Berg varsler knallhard evaluering etter skadekrisen

LILLESTRØM (VG) En svært skade-turbulent vinter har fått Bodø/Glimt-leiren til å klø seg i hodet. Nå skal «hver stein snus» i jakten på et svar.

Skadekrisen rammet Bodø/Glimt knallhardt før semifinaletapet mot Lillestrøm på Åråsen tirsdag. Dagen før Thomas Lehne Olsen nikket LSK til cupfinale mot Brann, var det kun 13 utespillere til stede på Bodø/Glimts trening i LSK-hallen.

– Vi har hatt litt utfordringer de siste ukene. Det må vi være ærlige på. Vi skal evaluere veldig nøye nå rundt hvorfor vi har hatt så mange ute som vi har hatt nå. Det har vært veldig mange muskelskader. Sykdom får vi ikke gjort noe med, men jeg har vært tydelig på at jeg er overbevist om at vi har trent for lenge på tørr og hard bane, sier Kjetil Knutsen til VG.

Bodø/Glimt stilte riktignok med det samme mannskapet som slo Aalesund 3–0 søndag, men i kulissene har det vært trøbbel.

– Jeg tror halvparten av laget som startet i dag er tvilsomme inn mot kampen. Alle de som kommer inn har også gått og hanglet over tid. Vi har kun oss selv å skylde på, så det er ingen unnskyldning, men det tror jeg er litt av forklaringen på det lave energinivået, sier Patrick Berg til VG.

Info Status på Glimts skadekrise Følgende A-lagsspillere glimret med sitt fravær: Brice Wembangomo (back)

Brede Moe (midtstopper)

Gaute Vetti (sentral midtbane)

Hugo Vetlesen (indreløper)

Ulrik Saltnes (indreløper)

Sondre Fet (indreløper)

Nino Zugelj (kant)

Runar Espejord (spiss) Flere spillere som var med onsdag måtte stå over tirsdagens trening: Omar Elabdellaoui (back)

Fredrik Sjøvold (indreløper)

Morten Konradsen (indreløper)

Albert Grønbæk (indreløper) Vis mer

Glimt-kapteinen klør seg også i hodet over problemene.

– Vi må snu hver en stein for å se hva vi gjør i hverdagen. Vi har litt for mange som sliter med skader eller småskader. Vi har hatt to sesonger på rad med ekstremt mange kamper. Jeg vet ikke om det har tært på oss. Jeg synes vi har prestert veldig bra i tre kamper på rad i Eliteserien og hatt god energi der, sier Berg.

BEKYMRET: Patrick Berg forstår ikke helt hvorfor Bodø/Glimt har så mange ute med skader.

Knutsen sier at treningsforholdene ikke har vært ideelle.

– Det har vært en beinkald vinter. Det har vært mange kuldegrader i lang, lang tid. Det gjør at underlaget blir hardere. I åtte minus er det ikke så lett å vanne banen. Det er nok den enkle forklaringen, sier han.

– Burde dere gjort noe annerledes?

– Vi var borte en måned. Vi spilte ute i Europa, og vi følte at vi var ok forberedt til det. Sett i etterkant, når været ble som det ble, så burde vi kommet oss ut igjen. Vi har lært noe i hvert fall. Vi kan ikke akseptere at 12–13 spillere er ute. Det blir for mye, sier Knutsen.

LYS I MØRKET: Omar Elabdellaoui debuterte for Bodø/Glimt i onsdagens cupexit mot Lillestrøm.

Glimt-treneren varsler at flere spillere nærmer seg, men at det er for tidlig å si hvor mange som er klare til lørdagens toppkamp mot Brann. Han kunne imidlertid glede seg over at høyrebacken Omar Elabdellaoui endelig var klar for spill.

– Det var veldig deilig å være på banen igjen. Det har vært alt fra hjernerystelse, til sykdom til strekk, som har vært veldig frustrerende. Jeg håper det ligger bak meg nå og at jeg kan fokusere på det som kommer, sier Elabdellaoui til VG.

At backen fikk hjernerystelse som følge av en knallhard ball fra fire meters hold rett i hodet, i tolv minusgrader, oppsummerer på mange måter vinteren. Men backen har blitt sterk i hodet etter mye motgang.

– Jeg tåler veldig mye mentalt, for å si det sånn. Det har ikke stoppet meg fra å tenke på at jeg ville komme tilbake og treffe nivå og form.

