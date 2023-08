Kommentar

Ren medisin for fotballen!

Árni Frederiksberg senket Molde i det første oppgjøret. Nå venter returen på Aker Stadion.

En gjennomført sjarmerende askeladd-historie var akkurat det vi trengte nå.

Under alle normale omstendigheter er det en selvfølge å håpe på at en norsk klubb tar seg videre i Europa. Det tjener den aktuelle klubben på, og suksess kan gi positive ringvirkninger for norsk fotball.

Derfor tilsier logikken at Molde Fotballklubb bør få moralsk støtte i møtene med en lilleputt fra Færøyene.

Men om vi skal være helt ærlige med oss selv, er det kanskje ikke så mange utenfor nærområdet som innerst inne håper på norsk avansement etter returen på Aker Stadion.

I alle fall er stemmegivningen på VG Live en liten indikator i den retningen. Nesten tre ganger så mange oppga at de holdt med Klaksvík enn med MFK.

Forklaringen på det er nok todelt. En del fans av andre klubber unner ikke rivalene europeisk suksess uansett. Men vel så viktig er nok motstanderen ved denne korsveien.

Eventyret Klaksvík er rett og slett ekstremt sjarmerende.

Det er vanskelig, nei faktisk helt umulig, å unngå å la seg rive med over hva en lilleputt fra Færøyene leverer på den europeiske fotballscenen.

Først slo en klubb uten helprofesjonelle spillere ut tradisjonsrike Ferencvaros fra Ungarn. Deretter stod Per-Mathias Høgmos klubb Häcken for tur. Den svenske mesteren ble slått ut etter straffespark-konkurranse av en gjeng som stort sett har vanlige dagjobber.

Og nå har altså Klaksvík, etter å ha snudd kampen, overtaket i hjemme-borte-duellen mot Molde.

Øyeblikket da frossenpizza-spesialisten Árni Frederiksberg banket inn 2-1 på den vindfulle øygruppen, blåste fullt liv i håpet om at mirakelet kan få enda et kapittel.

Normalt skal Molde være betydelig bedre over to kamper, og fortsatt er det mest sannsynlig med et norsk avansement. Men Klaksvík er så viljesterke at Erling Moes menn står overfor en ubehagelig vrien oppgave. En ekstra spiss får det selvsagt at Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad leder Askeladden som skal til Aker Stadion, attpåtil med Vegard Forren i forsvarsrekken.

Klaksvik stiller i Europa med et budsjett på drøyt 10 millioner kroner og fire heltidsansatte, og kommer fra en by med 5000 innbyggere. Klubben er kanskje storebror i øyriket, men definisjonen på en lilleputt på denne arenaen.

Om kontrasten er stor til Moldes 188 millioner budsjettkroner, er den selvsagt enda mer gigantisk til en haug med andre klubber som vil slå seg opp og frem i europeisk klubbfotball. Men uansett hvordan det går videre, er det ingen planer og en stormannsgal kjøpefest på Færøyene.

I en tid der overskriftene domineres av sportsvasking, sjeiker fra Saudi-Arabia, fantasillioner i ukelønninger og en internasjonal fotball som blir stadig mer kynisk, er det noe vakkert og gledelig over å se noe så helt, helt annerledes lykkes. Det er ren medisin for internasjonal fotball.

Selvsagt kan og skal ikke alle være som Klaksvík, og de brutale realitetene innhenter oss nok snart, men akkurat nå er denne drømmen så fin å følge.

Derfor hadde det vært litt stas om dette fotballeventyret slipper snipp-snapp-snute helt ennå.