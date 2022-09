TREG START: Liverpool har kun tatt ni poeng på de første seks seriekampene.

Tallene som viser Liverpools problemer: − Veldig uvanlig

Identiteten til Liverpool under Jürgen Klopp har vært intensitet. Den har de mistet i starten av 2022/23-sesongen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da Jürgen Klopp tok over Liverpool høsten 2015 var det spesielt intensitet, tempo og presspillet – selve gegenpresset – som skulle bli kjennemerket på Liverpool de neste sesongene.

Klopps assistent, Pep Lijnders, ga i sommer til og med ut en bok med tittelen «Intensitet», med undertittelen «vår identitet» og har flere ganger uttalt at «identiteten vår er intensitet».

– Uansett hva som skjer og uansett hvilken turnering – de spiller med høy intensitet på alle måter. De er et fantastisk Jürgen-lag, et fantastisk lag, sa Manchester City-manager Pep Guardiola til The Guardian i fjor.

Nå virker det som om Liverpool må lete etter identiteten sin, for i Premier League-starten har de både løpt mindre enn motstanderne og hatt færre «høyintensitetsløp» i alle kampene. Det viser tall fra Sky Sports og den analytiske Liverpool-podkasten AI Under Pressure.

I første Champions League-kamp for sesongen tapte de 1–4 mot Napoli – igjen ble de fraløpt, ifølge UEFAs statistikk med over 3,1 kilometer.

Tirsdag kveld klokken 21.00 spiller Liverpool mot Ajax i Champions League. Dette sa Klopp før kampen:

I snitt har de løpt 3,4 kilometer mindre enn motstanderen per kamp i Premier League, totalt 20 kilometer. I antall høyintensitetsløp har de hatt 161 færre i snitt enn motstanderen per kamp, ifølge AI Under Pressure-analytikeren Dan Kennett. Verst var åpningskampen borte mot Fulham, hvor hjemmelaget løp syv kilometer lenger og hadde 426 flere høyintensitetsløp enn Liverpool.

Simon Brundish, fotballtrener og idrettsforsker, sier i podkasten at det at motstanderen løper mer ikke nødvendigvis er et stort problem, men at det å ligge bak motstanderen i høyintensitetsløp er et faresignal.

– Enhver mosjonist i god form kan løpe 13 kilometer på halvannen time. Det er ikke vanskelig. Alt handler om intensiteten og høyintensitetsløpene. Vi jobber oss inn på motstanderen ved å sprinte mer og raskere enn dem, og dermed tvinger dem til å svare og prøve å holde det samme intensitetsnivået. Så mye at Pep (Guardiola) aldri slutter å snakke om det, sier Brundish i podkastepisoden.

– Det er veldig uvanlig. Det er utypisk for Liverpool, som har basert mye av spillet sitt på intensitet, sier NRKs fotballkommentator Thore Haugstad.

– Det er åpenbart bekymrende. De er et lag som pleier å kjøre over motstanderen som en bisverm, sier han, og legger til at Liverpool også har savnet solgte Sadio Mané og skadeplagede Thiago i innledningen.

Evertons største sjanse i helgens byderby er på sett og vis symptomatisk. Der kom Everton fem mot tre (+ keeper Alisson) på en kontring, og bare en god redning hindret scoring:

I hele fire av seks seriekamper denne sesongen har Liverpool sluppet inn det første målet. Etter 1–2-tapet på Old Trafford var gjennomgangsmelodien at de ikke var aggressive nok fra start.

Tallene viste da at Manchester United løp 113,8 kilometer, 3,2 kilometer mer enn Liverpool og hadde 118 høyintensitetsløp mer enn Liverpool. Det var etter at United hadde blitt fraløpt etter alle kunstens regler i kampen mot Brentford i den foregående runden.

Mens statistikk for løpslengder ikke er offentlig tilgjengelig for Premier League, viser også tallene for antall ganger Liverpool-spillerne har satt motstanderen under press en klar nedgang. Som et lag som har mye ball (bare Manchester City har høyere ballbesittelse i Premier League), er det naturlig at Liverpool har færre press-situasjoner enn de fleste klubbene.

Likevel har Liverpool i hver av de siste fem sesongene toppet statistikken for lag som har presset motstanderen flest ganger i den offensive tredelen av banen, med et snitt på 42,88 press per seriekamp – ifølge tall fra fbref.com.

Typisk har kamper mot et lag som Manchester City dratt opp snittet og dermed kan det jevnes ut i løpet av sesongen, men for øyeblikket er de nå nede på 32,8 press i den offensive sonen, og med seks lag foran seg.

Tallene for antall press totalt per kamp er også ned fra snittet på 145,1 de siste sesongene og til 113,3.

Fotballforsker Brundish mener det er underkommunisert hvor krevende det intensive spillet til Liverpool har vært de siste årene, og at det i stor grad er det samme kjernen som har vært der de siste fire-fem sesongene, som Mohamed Salah, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, James Milner og Fabinho.

Liverpool vant forrige sesong både FA-cupen og ligacupen, tok seg til finalen i Champions League og var med i gullkampen i Premier League til siste runde.

– Hvis det er noen som lider på grunn av det enorme kampprogrammet, så er det Liverpool, sier Haugstad, og påpeker at Klopp blant annet har begynt å regelmessig hvile Andy Robertson på venstrebacken.

I derbyet mot Everton ble også Alexander-Arnold byttet ut like før timen var spilt.

Brundish mener faren for at stallen blir utbrent er til stede, og trenden i antall pressituasjoner hos nøkkelspillerne som har vært med de siste fire-fem sesongene er også klart nedadgående etter sesongens første kamper per 90 minutter.