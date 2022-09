Brann til eliteserien etter Ranheim-drama: − Kunne ønsket vi ordnet opprykket selv

Brann kan ta champagnen fram fra kjølen. To sene scoringer av bunnlaget Grorud gjør at Eirik Horneland og de andre rødkledde kan slippe jubelen løs. Uten selv å spille.

Fabian Østigård Ness utlignet nemlig til 1–1 mot Ranheim - noe som gjorde at trønderne ikke lengre kunne ta igjen Brann. Senere sendte Peter Michael Godly Oslo-laget i ledelsen 2–1. Det er Groruds første seier i 2022.

Bare 23 kamper er spilt - og bergenserne er altså allerede klare etter fjorårets skjebnesvangre nedrykk.

– Jeg kunne ha ønsket at vi ordnet opprykket selv, men det er klart at det er veldig, veldig godt, sier trener Eirik Horneland på BTs direktesending.

– Vi skjønte ganske tidlig at vi fikk kontroll på dette. Det var ingen som klarte å henge med oss. Men det er først nå jobben starter. Vi skal opp på et mye høyere nivå neste år. Vi så Vålerenga-Lillestrøm i går - det var et mye høyere tempo.

Aalesund har poengrekorden i Obos-ligaen. Den ble satt i 2019 og lyder på 79 poeng (25-4-1). Brann kan få 84 poeng hvis de vinner sine syv resterende kamper. Brann kan også bli det første laget som unngår tap gjennom en hel sesong på nivå to.

Målrekord?

Med 69 mål er det 14 scoringer som må til for å ta Bodø/Glimts målrekord fra 2017. Brann har 69–11 i målforskjell etter 23 kamper. Det har blitt 20 seirer og tre uavgjort.

Daværende styreleder i Brann, Birger Grevstad jr., uttalte til TV 2 etter tapet for Jerv og nedrykket i desember 2021:

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett.

Den gang fikk Birger Grevstad jr. mye pepper - men nå viste det seg altså at han fikk rett.

– Det er fantastisk det som skjer nå. Jeg unner alle dette, sier «Biggen» til BT etter opprykket.

Bursdagspresang

Assistenttrener og Brann-legende Erik Huseklepp fikk opprykket i gave på sin 38-årsdag.

– Jeg fikk det jeg ønsket meg, sier han til BA.

– Vi er tilbake der vi hører hjemme, sier Bård Finne til BT.

Utgangspunktet foran kveldens kamper var klart: Brann var klare for Eliteserien om Ranheim avga poeng mot Grorud. Det endte med tap.

Ifølge Bergens Tidende kan det bli feiring på Stadion mandag kveld.

Samtidig rotet Stabæk seg bort med rødt kort og 2–2 mot Bryne.