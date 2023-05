Terje Liverød fotografert i Montevideo under en VG-reportasje i 2018.

NFF har fått Liverød-rapporten: − Ingen hensikt å gi den til Norsk Toppfotball

Terje Liverød utarbeidet en rapport som slaktet norsk toppfotball, men ville ikke gi den gratis til Norges Fotballforbund eller Norsk Toppfotball. Nå har NFF endelig fått den.

Men Liverød deler ikke med NTF NTFNorsk Toppfotball er interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og Obosligaen. etter å ha fått negative bemerkninger på et Teams-møte.

– Jeg hadde en presentasjon overfor NTF og NFF, hvor kun enkelte utdrag ble presentert. Der deltok to stykker fra NTF, Espen Olafsen og Leif Øverland, og så var det Karl-Petter Løken og Truls Dæhli fra NFF. Etter presentasjonen, betegnet NTF rapporten, som de fortsatt altså ikke kjente i sin helhet, som «subjektiv, tendensiøs, skuffende og ubrukelig», sier Terje Liverød.

Han mener det «forteller mer om dem enn rapporten».

Info Liverød-rapporten Økonomi: Eliteserien er til dels en lavtlønnet næring, som er helt uattraktiv for både norske og ikke minst for utenlandske spillere. Overganger: Norske spillere som selges til utlandet blir stadig yngre, men klubbene får mindre i overgangssum til tross for at det globale markedet øker. Eksport-import: Eksportoverskuddet, altså forholdet mellom salg og kjøp til og fra utlandet, var i 2022 rekordlavt. En bekymringsverdig utvikling. Legionærer: Norge går i motsatt retning av internasjonal fotball, med stadig færre legionærer, altså spillere med utenlandsk pass, spesielt i toppklubbene. De svakere lagene i Eliteserien har noe flere, men blir bare en «oppsamlingsplass» for utenlandske spillere som ikke finner annen arbeidsgiver. Dualmodellen: Modellen gjør det mulig å samarbeide økonomisk med et AS, men sportslige avgjørelser skal tas av folkene i klubbene. Det som skjer i praksis er en «legitimert omgåelse» av grunnloven i norsk idrett, ifølge Liverød. Ledelse: Det snakkes mye om spillerutvikling, men lite om lederutvikling. En konsekvens av dualmodellen er at makten går fra klubben til eierne, og hindrer utvikling av gode fotballedere i klubbene, som styres av trener og eier. Liverød peker også på flere årsaken til fallet: Kunstgress, der NFF har vært en pådriver. NFF og fotballtinget bør holde seg til breddeidrett, mener han. Og han føler ytringsrommet er lite, og annerledestenkende er uønsket. Vis mer

– I og med at NTF betegnet den som ubrukelig, hadde det ingen hensikt å gi den til dem. Noe de selv åpenbart heller ikke ønsket.

I mars kom Terje Liverød Terje LiverødLiverød har hatt en rekke fotballroller både som agent, speider og konsulent i Europa og Sør-Amerika med en rapport som forsøker å identifisere årsakene til funn han gjorde for to år siden: At det har gått nedover med norsk toppfotball i over 20 år – på stort sett alle områder.

Liverød ville ikke dele den gratis med NFF og NTF, og ledelsene i NFF og NTF har derfor valgt å ikke delta i debatten rundt rapporten – selv om landslagssjef Ståle Solbakken har meldt litt.

Nylig fikk NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken innsyn.

Karl-Petter Løken

– Jeg har lest den og vi tar imot alle gode innspill fra folk som engasjerer seg for norsk fotball. Det er absolutt interessant lesning, sier han.

Han omtaler det som en omfattende rapport.

– Vi har satt ned et utvalg ledet av Brede Hangeland utvalg ledet av Brede HangelandUtvalget skal levere en innstilling til terminlister og konkurransestruktur i norsk toppfotball for de kommende årene.. Vi kommer til å ta innspillene inn som en del av vurderingene vi gjør i fellesskap der.

– Liverød er veldig kritisk til flere sider ved norsk toppfotball, ser du noe av det samme?

– Det er for tidlig å konkludere. Vi ønsker å behandle det med respekt. Alle har godt av å bli sett i kortene, det vil drive oss fremover. Jeg liker den typen innspill, for da må vi se om det er ting vi kan gjøre bedre.

RAPPORTEN: Liverød har oppdatert rapporten siden mars. NFF har fått siste versjon.

– Liverød ønsker jo at NFF bare skal drive med landslag og breddefotball, og ikke med toppfotball på klubbsiden. Hva tenker du om det som NFF-mann?

– Vi har satt ned et utvalg som skal se på mye og da er den type innsikt og innspill viktig for å drive det arbeidet videre.

– Flere vil hevde at Liverød er en kontroversiell og spissformulert stemme?

– Det er godt mulig, men det betyr ikke all verden. Det er fint. Det skaper en dynamikk. At noen er mer eller mindre kritiske og spissformulerer, det er ikke noe problem. Det er bare bra.

– Men vi trenger ikke nødvendigvis å være enige, sier Løken.

Leif Øverland

Liverød omtaler dialogen med NFF som konstruktiv og nyttig.

Det samme vil han ikke si om Norsk Toppfotball.

– Jeg håper å få lest den. Det var flere forhold som ble presentert som var interessante. Spesielt bet jeg merke i hvordan skape mer kapital til å utvikle norsk fotball, der Liverød har klare meninger, sier NTF-direktør Leif Øverland.

– Liverød sier arbeidet ble stemplet som «subjektivt, tendensiøst, skuffende og ubrukelig» av dere. Opplevde du det slik?

– Det ble en diskusjon om hvordan man presenterer statistikk. Det ble brukt noen ord som kan oppfattes som at vi er imot Liverøds arbeid, men det er ikke NTFs holdning. Vi er positive til at folk ser på oss, sier han.

Liverød er nå forberedt på at rapporten også havner hos NTF-sjefen fordi den skal diskuteres i utvalg der både NTF og NFF er representert.

– NFF og Løken var konstruktive og bad om og fikk derfor rapporten. Noe lederen i NTF nå også vil i og med at NTF er en del av «Europatoppen EuropatoppenEt historisk samarbeid mellom Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner for perioden 2023 til 2028.». Vi får for norsk fotball sitt beste håpe han leser den, sier Liverød.

