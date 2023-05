FERDIG: Olli Harder. Her fra cupfinalen mellom Brann og Stabæk i november i fjor.

Olli Harder ferdig som trener for Brann

Olli Harder og Brann er enige om å avslutte samarbeidet.

– Bakgrunnen for dette er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid. Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enig om å avslutte samarbeidet. Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre presentasjonene, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, i en pressemelding.

Assistenttrener Knut Slatleim overtar hovedansvaret frem til en ny erstatter er på plass.