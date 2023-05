1 / 4 BRANN-HELT: Bård Finne er et navn de fleste på et fullsatt Brann Stadion bør ha lært seg etter 16. mai-festen. TOMÅLSSCORER: Bård Finne scoret to av Branns mål i 4–1-seieren over Stabæk. TOMÅLSSCORER: Bård Finne scoret to av Branns mål i 4–1-seieren over Stabæk. Her sammen med Ole Didrik Blomberg. FESTSTEMT: Bård Finne (i midten) sammen med lagkameratene i hovedprosesjonen i Bergen på 17. mai. forrige neste fullskjerm BRANN-HELT: Bård Finne er et navn de fleste på et fullsatt Brann Stadion bør ha lært seg etter 16. mai-festen.

Brann-spissen herjer før cupfinalen: − Det er høy europeisk klasse

BERGEN/LILLESTRØM (VG) Bård Finne (28) bøtter inn mål som han aldri har gjort. Nå vil han skyte Brann til cupgull, men LSK-profil Magnus Knudsen (21) kommer med en advarsel til bergenserne.

Kortversjonen Bård Finne (28) scorer rekordmange mål og kan hjelpe Brann til cupgull.

Etter to nye mål mot Stabæk, står Finne med syv mål på åtte kamper i Eliteserien.

BT-kommentator Anders Pamer mener Finne passer perfekt i Branns spillestil.

Brann-trener Eirik Horneland kaller Finne ekstremt viktig for laget. Vis mer

– Han er i fyr og flamme, så det er bare å applaudere den mannen.

Det sier Brann-spiller Fredrik Pallesen Knudsen til VG like etter 4–1-seieren over Stabæk 16. mai.

Der kunne han se at Bård Finne banket inn to nye scoringer. Brann-spissen er med det oppe i syv mål på de åtte første kampene i Eliteserien.

– Det er jeg fornøyd med, sier Finne til VG, før han raskt drar fokuset bort fra seg selv:

– Det er tidlig, og det er veldig mye fotball som skal spilles. Nå handler det først og fremst om laget. Vi har lyst til å vise norsk fotball at vi har kvalitet.

Lørdag klokken 16.00 går Finne ut på nasjonalarenaen i Oslo foran et fullsatt Ullevaal stadion. På motsatt banehalvdel står Lillestrøm, som 16. mai tapte 0–2 hjemme for Sarpsborg 08.

– Vi har ikke lyst til å vise oss frem på denne måten igjen. Vi skal bite ekstra fra oss i cupfinalen. Vi har en sult og hevngjerrighet som vil har lyst til å vise om noen dager, sier LSK-spilleren Magnus Knudsen til VG.

– Så dette kan bli skummelt for Brann?

– Det kan du si, ja.

Midtbanemannen forteller om en enorm lyst til å slå tilbake på norsk fotballs største scene.

– Vi pratet i garderoben om a vi skal bruke alt sinnet og energien vi har på Brann. Det blir en kamp i seg selv på tribunene. Så vet vi at Brann liker å spille, det går fort med dem, men de etterlater seg samtidig rom i kontringsfasen, sier Knudsen.

VIL SLÅ BRANN: Magnus Knudsen og LSK ble beseiret mot Sarpsborg 08 tidligere i uken. Det vil ikke romerikingene skal skje på Ullevaal stadion.

Finne blir utvilsomt en viktig mann å stoppe for romerikingene. Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer har fulgt spissen siden han som 17-åring sjokkerte med to mål mot Rosenborg. Han er ikke i tvil på hva som gjør at målene renner inn for den nå 28 år gamle bergenseren.

– Nå er han på et sted og i et system hvor han passer aldeles perfekt. Han har fått tillit som midtspiss, på et lag som spiller en fotball som passer ham perfekt. Bård Finne har alltid vært god til å sette ballen i mål, det vet vi, sier Pamer til VG og fortsetter:

– Når han får mange sjanser i boksen og holder veldig høy klasse som avslutter, blir det mange mål. De spiller en fotball som skaper mange sjanser for spissen. De leter etter ham i boksen, og det gjelder å gi ham ett eller to tideler. Akkurat nå er han som skreddersydd i den rollen.

Brann-trener Eirik Horneland er helt enig i at Finne passer inn i Branns måte å spille fotball på.

– Han har vært ekstremt viktig både i opprykket i fjor, da han var toppscorer i ligaen, og i år. Han kler laget vårt, så vi kommer til å få mye ut av ham i månedene fremover, sier Horneland til VG.

– Han er fantastisk, en unik avslutter, og en målscorer uten sidestykke. Den evnen han har til å bevege seg inne i motstandernes boks, er det få andre som har, sier Brann-assistent og tidligere spiller Erik Huseklepp til VG.

FINNER ROMMENE: Her har Bård Finne akkurat holdt unna for tre-fire Stabæk-spillere i feltet, og så banket Brann i ledelsen foran et fullsatt Stadion.

Allerede etter åtte serierunder er Finnes tall i Eliteserien på høyde med det beste han har levert i karrieren. Med syv mål er han bare tre bak sin personlige bestenotering, satt som Vålerenga-spiller i 2018. Den gang brukte han 12 flere kamper på å nå syv mål.

– Han er skikkelig giftig, og det er det en høy europeisk klasse på. Det er ikke mange spisser som klarer å tverrvende på et så lite areal, vite hvor man er, og samtidig være dødelig presis, sier Pamer.

Info Bård Finnes eliteseriesesonger: 2012: 3 mål

2013: 5 mål

2017: 4 mål

2018: 10 mål

2019: 8 mål

2020: 8 mål

2021: 4 mål

2023: 7 mål Sesonger med minst syv mål: 2018: Etter åtte kamper: 2 mål. Brukte 19 kamper på å nå 7 mål.

2019: Etter åtte kamper: 1 mål. Brukte 24 kamper på å nå 7 mål.

2020: Etter åtte kamper: 1 mål. Brukte 20 kamper på å nå 7 mål.

2023: Etter åtte kamper: 7 mål. Brukte 8 kamper på å nå 7 mål. Vis mer

Inkludert cupen er Finne oppe i 10 mål i 2023. På lørdag kan scoring nummer 11 komme for Branns nummer 11. Da er det cupfinale mot Lillestrøm.

– Det er en enorm kamp. Det var gøy på 16. mai, og så skal vi ha det gøy på lørdag, sier Finne.

