ADVARER: Adressas kommentator Birger Løfaldli lytter til trener Svein Maalens svar under regionavisens TV-sending etter Rosenborgs tap mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

Advarer mot nedrykksstrid etter Maalen-debut: − Det tåler ikke Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Svein Maalen (45) fikk en brutal debut som Rosenborg-trener. Nå advarer Adressa-kommentator Birger Løfaldli mot nedrykksstrid i Trondheim.

Kortversjonen Rosenborg-trener Svein Maalen fikk en brutal start i debuten mot Sarpsborg 08.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli advarer mot nedrykksstrid.

Rosenborg nå spiller 4-3-3 under Maalen med fokus på offensiv og angrepsvillig fotball.

Tidligere Rosenborg-trener Kjetil Rekdal så ikke RBK-debuten til Maalen.

Nidaros-kommentator og tidligere fotballtrener Otto Ulseth gir en kritisk vurdering av Maalens første kamp og mener han må starte på scratch igjen. Vis mer

− Maalen har en klar filosofi som jeg vil tro klubben også har, men den tar det tid å lykkes med. Den tiden er det ikke sikkert at Rosenborg har. Får de to-tre tap til nå, så er det nedrykksstrid. Det tåler ikke Rosenborg, sier Løfaldli til VG.

Kommentatoren følger trønderklubben svært tett og var på plass på Lerkendal søndag kveld. Det endte med lagets femte tap på 12 kamper denne sesongen.

Det er bare fire poeng ned til Sandefjord – som har to kamper færre spilt – på nedrykkskvalifisering. 0–3-tap og det RBK-trener Svein Maalen omtalte som årsverste i hans RBK-debut innbyr ikke til stor optimisme for omgivelsene.

− Advarer du mot at det kan bli nedrykk?

− Det er klart det kan bli det om det fortsetter som det her. Det vil ta tid for Maalen å lykkes med dette, og det må både styret og omgivelsene ha tålmodighet med, sier Løfaldli og fortsetter:

– Men det kan føre til at Rosenborg tar veldig få poeng de neste månedene. Fortsetter de som dette er de i akutt nedrykksfare.

TØFF START: For Rosenborg-trener Svein Maalen, her etter 0–3-tapet for Sarpsborg 08 søndag kveld.

RBK-trener Maalen har nemlig lagt om en hel del siden han overtok etter Kjetil Rekdal.

Rekdal sverget til 3–5–2- og 3–4–3-formasjon. Av Adresseavisens ekspert ble han kalt «en forsvarstrener», mens supportergruppen «Kjernen» mente den offensive utviklingen under Rekdal var for dårlig.

Nå spiller Rosenborg 4–3–3 under Maalen, de skal tilbake til Nils Arne Eggen-fotball, og spille «offensivt og angrepsvillig».

Rekdal var ekspertkommentator for VG da U21-landslaget spilte mot Frankrike søndag kveld.

− Hvilke tanker går gjennom hodet ditt når du ser at Rosenborg taper 0–3 for Sarpsborg 08 etter omlegging til 4-3-3 i første kamp under ny trener?

– Jeg trodde og hadde sett for meg at det skulle bli en jevn kamp i målprotokollen. Jeg har ikke sett kampen så det er umulig for meg å si noe om den, sier Rekdal til VG.

Tidligere fotballtrener og Nidaros-kommentator Otto Ulseth er nådeløs i dommen over Maalens første kamp.

− På en skala fra én til ti, så var dette en ener. Det var forstemmende og veldig overraskende fordi jeg trodde at det var mobilisert litt og at det var ny tro i laget. Dette var vanvittig dårlig med tanke på forventningene, sier Ulseth til VG.

− Det er ikke 4–3–3 og tankene bak det som sviktet i dag, men det er gjennomføringen av det, inngangen og de mentale forberedelsene. Laget virker jo veldig skjørt, legger han til.

KJENNER ROSENBORG GODT: Otto Ulseth sitter mellom Nils Arne Eggen og Egil «Drillo» Olsen under en Rosenborg-kamp i 2010. Ulseth har fulgt klubben i en mannsalder.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli sår tvil om formasjonsendringen og de taktiske grepene i forkant av Maalens debut.

− Man ser i løpet av de første 25 minuttene hva de vil og hva de har snakket om. Jeg tror ikke det står på viljen, men det å øve inn et sånt system på tre-fire dager ... det sier seg selv at det er vanskelig. Det kan jo hende at styret har satt Svein Maalen i en helt umulig situasjon med tanke på å lykkes med det her, sier Løfaldli til VG.

Nidaros’ Ulseth mener Maalen må stå i det og fortsette med arbeidet som ble satt i gang da han tok over som midlertidig RBK-trener.

− Dette er en klubb uten veldig tydelig lederskap. Så oppgaven for Svein Maalen er jo formidabel, men han har bare en jobb å gjøre nå, sier han og fortsetter:

– Han må begynne i morgen tidlig og nullstille igjen, for han vet jo hva som skal til. Men han må nok starte på scratch igjen – i større grad enn han hadde trodd. Han har vinger som ikke gjør noen ting rett. Det hadde ikke jeg trodd.

