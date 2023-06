RETT INN, RETT UT: Erling Braut Haaland har gått rett i bussen uten å signere autografer tre av fire dager denne samlingen. Kun fredag stoppet han for et fåtalls barn på Haaland-jakt. Her er han på vei inn på trening fredag.

Haaland stakk: Droppet å svare på spørsmål og gikk rett i bussen

ULLEVAAL STADION (VG) Hundrevis av barn ropte «Haaland, Haaland», men måtte skuffet innse at Norges største stjerne nøyde seg med å vinke. Da bussen lukket dørene og forsvant, buet de fremmøtte barna.

Etter tapet for Skottland gjorde ikke Erling Braut Haaland seg tilgjengelig for intervjuer, hverken for rettighetshaver TV 2 eller den øvrige pressen.

Ifølge UEFAs retningslinjer er alle spillere som har vært på banen, enten fra start eller som innbyttere, forpliktet til å gå gjennom pressesonen. De er ikke forpliktet til å stoppe for intervjuer.

– Jeg prøver å skyfle alle gjennom «mixed zone», men har ikke mulighet til å kontrollere det til hundre prosent mens jeg holder pressekonferanse med Ståle, sier landslagets pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg til VG.

Geleidet av NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen snek Haaland seg, i likhet med et par andre, ut en annen dør og rett i bussen.

Barna skrek desperat etter å få en autograf eller selfie med superstjernen, men i motsetning til de fleste andre spillerne, stoppet ikke Haaland.

– Gutta var langt nede etter tapet og det kan tenkes at noen tok bakveien. Noen var på dopingkontroll. Vi forbedrer oss til neste gang, svarer Skjønsberg i en SMS, på spørsmål om hvorfor Haaland droppet å snakke med pressen.

Erling Braut Haaland har nå spilt 24 landskamper for Norge siden debuten mot Malta i 2019. Etter debuten stilte 19-åringen opp etter kampen og sa at han var stolt.

Han stilte også for VGTV etter innhoppet mot Sverige, som var hans andre landskamp:

Men siden pandemien brøt ut i 2020 har ikke Haaland stilt til intervjuer i pressesonen etter kamper, men kun uttalt seg til rettighetshaver TV 2 eller på pressekonferanser.

Denne samlingen er han den eneste spilleren som ikke har vært tilgjengelig til intervju eller stilt til pressekonferanser. Ståle Solbakken sa torsdag at Haaland neppe kom til å snakke offentlig:

– Det tviler jeg på. Jeg har ikke lagt noe press på ham for at han skal gjøre det nå med tanke på det han har vært gjennom. Jeg kommer ikke til å leie ham inn til et lokale eller mikrofoner før den Skottland-kampen, hvis han ikke føler for det, sa Solbakken.

I et intervju med VG i 2019 sa den daværende Red Bull Salzburg-spissen at han ønsket å bli skjermet fra pressen og at han ville slippe å svare på spørsmål.

– Klubben er god til å skjerme meg litt, men jeg får håpe det blir mer skjerming fremover. Det blir vanskelig, men vi får prøve. Jeg har lyst til å bli skjermet.

– Hvorfor det?

– Det er jo dritkjedelig. Jeg kjeder meg nå, sier Haaland.

– Hvor lei er du av å stå her?

– På en skala fra 1 til 10? 9,9.

Den ordknappe jærbuens karakteristiske håndtering av medienes spørsmål ble kjent for det internasjonale publikum etter at han som 19-åring leverte dette intervjuet etter sin eventyrlige Champions League-debut:

Landslagskaptein Martin Ødegaard var førstemann som kom ut til mediene etter den enorme nedturen mot Skottland. Han beskrev det hele som «brutalt og blytungt».

Også Leo Skiri Østigård, som var på gråten i intervjuet med TV 2, tok turen innom pressesonen for å svare på spørsmål. Han fortalte at han fikk krampe i begge leggene før den skjebnesvangre 1–1-scoringen.

– Det er helt forferdelig. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe med det, men min kropp sier nei. Det er veldig skuffende og forferdelig at det skjer. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa en nedbrutt Østigård til VG, som svarte «uten tvil» på spørsmål om det er hans verste opplevelse på en stund.