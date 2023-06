I TRØBBEL: Lars Bohinen har sett Stabæk slippe inn tre mål på 30 minutter mot 2. divisjonsklubben Kjelsås.

Cupen: Komisk selvmål – Kjelsås sjokkerer Stabæk

(Kjelsås – Stabæk 3–0, kampen pågår) Lars Bohinen og Stabæk har fått en forferdelig start på andre runde i cupen. Flere eliteserielag har store problemer. Følg runden her!

Følg hele 2. runde av cupen i VG Live!

Et forferdelig selvmål fra Nikolas Walstad sendte 2. divisjonslaget Kjelsås i ledelsen over Stabæk etter 15 minutter. Fem minutter senere doblet Jens Bonde Aslaksrud til to.

Og Kjelsås fortsetter å ryste bærumslaget. Eivind Frøhaug Willumsen har økt til 3–0!

Både Lillestrøm, Sarpsborg 08 og Odd havnet under før det var spilt ti minutter.

På Jessheim stadion tok Ull/Kisa ledelsen mot Lillestrøm etter ni minutter ved Simen Hammershaug. Fjorårets cupfinale-taper sin jakt på en ny cupfinale ser ut til å ha fått seg en knekk. Ole Sebastian Sundgot, LSK-legenden Arild Sundgots nevø, har gitt Ull/Kisa en 2–0-ledelse.

Frigg scoret mot Sarpsborg 08 etter ti minutter og Notodden mot Odd etter åtte. Både Sarpsborg og Odd utlignet til 1–1 like etter.

Frigg tok tilbake ledelsen mot 08 da Peder Nomell satte 2–1, og som Kjelsås gjør mot Stabæk, så sjokkerer Osloklubben Sarpsborg. Ola Johan Antonsen-Meløy har lagt på til 3–1!

I Trondheim står det 0–0 mellom Stjørdals/Blink og Rosenborg. Onsdag bekreftet en hardt presset Kjetil Rekdal at han fortsetter som RBK-trener. Alt som gjelder mot den trønderkse rivalen er seier.