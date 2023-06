Kommentar

Regnestykket går ikke opp

NÆRMER SEG SLUTTEN? Kjetil Rekdal er hardt presset i Rosenborg.

Historiske feil kan redde Kjetil Rekdal en stund. Men det er vanskelig å se for seg at Rosenborg-treneren blir særlig lenge på Lerkendal.

Skandalesparkingen av Kåre Ingebrigtsen i 2018 har satt dype spor i Trondheim. En håpløs beslutning basert på elendig saksbehandling, som førte klubben helt inn i en ydmykende rettssak, gjør nok at det siste styret nå ønsker er å foreta seg noe forhastet.

Skal Rosenborg enda en gang kvitte seg med en trener, må det være ordentlig gjennomtenkt og oppleves som uunngåelig.

Bildet forsterkes nok også av at Eirik Horneland nå beviser at han slett ikke mangler trenerkompetanse – han fikk det bare ikke til å fungere i et krevende trøndersk miljø.

Også andre treneransettelser har slitt med å treffe blinken helt, i en klubb som ble bortskjemt under trenerlegenden Nils Arne Eggen.

Alt dette bygger opp under at det nok nå sitter et stykke inne å erkjenne en trenerbom. At impulsive Ivar Koteng er ute av styreledervervet bidrar nok også til en økt dose tålmodighet på Brakka.

Men selv om alle disse «mer tid»-argumentene legges i samme vektskål, er vi snart der at andre hensyn veier tyngre, med mindre Kjetil Rekdal oppnår fremgang faderlig fort.

Både han og styret kan gjerne messe om en foryngelse av stallen, behovet for utvikling og et langsiktig tidsperspektiv. Men det er tross alt fortsatt Rosenborg vi snakker om, og da er det en resultatmessig kjeller det ikke nytter å gå ned i dersom du skal ha trenerjobben Rekdal har nå.

OMRINGET: Kjetil Rekdal i møte med pressen etter torsdagens tap mot Stjørdals-Blink i cupen.

Det er flere forklaringer på hvorfor Rosenborg sliter, og det er på ingen måte kun Kjetil Rekdal som er å klandre for tingenes tilstand på Lerkendal. Han har mistet nøkkelspillere, og det er per i dag rett og slett vrient å se hvordan han kan få terrenget til å stemme med det ambisiøse kartet en storklubb skal tegne opp. Dette regnestykket går ikke opp.

En ting hadde vært om det kladdet litt her, det hadde kanskje vært mulig å snakke bort. Men de tørre tall er altså så stygge nå at fotballens tyngdelov fort innhenter «prosjekt Rekdal». De går som kjent ut på at en trener gjerne får uttalt tillit i det offentlige rom, før det plutselig viser seg at det motsatte inntreffer.

En cupexit mot Stjørdals-Blink var på flere plan akkurat det siste Rekdal trengte nå. En ting er det pinlige i å ryke mot en såpass lavere rangert motstander, men det fratar jo i tillegg klubben muligheten til å være med i kampen om et trofé, noe som er alfa og omega for selvbildet i en seiersvant klubb.

Serien er det selvsagt allerede bare å glemme, der toppen er milevis unna både hva gjelder poeng og prestasjoner.

For alle som har opplevd Rosenborgs lange storhetstid, er det noe uvirkelig over å se klubben stå med ni poeng etter like mange kamper. Å være nummer elleve på tabellen, attpåtil med en kamp mer spilt enn flere naboer i bunnen, er rett og slett uakseptabelt i Trondheim.

Det er nesten rart at det vi har sett av RBK denne sesongen ikke har fått noen konsekvenser ennå, gitt hvor brutal og utålmodig toppfotballen ofte er.

I denne situasjonen kan vi hverken utelukke at Rosenborg står på den langsiktige tanken eller at Kjetil Rekdal finner en vei ut av uføret i tide.

Men det kjempes mot mektige mekanismer her, og det er nok begrenset hvor lenge fortidens feil kan kjøpe treneren mer tid.