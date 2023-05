Kommentar

Helter i krisetid

Det er trist at det er nødvendig, men dommerne skal ha all ære for hvordan de tar kampen for å bli anstendig behandlet i norsk fotball.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle er enige om at en eliteseriedommer selvsagt ikke skal avslutte arbeidsdagen med hjernerystelse, etter å ha blitt truffet i hodet av en flaske som ble kastet fra tribunen.

Likevel skjedde det med Rohit Saggi etter kampen mellom Stabæk og Vålerenga.

Ingen vil mene at det er innenfor at en toppdommer blir drapstruet. Likevel forteller Espen Eskås, Norges fremste dommer, at nettopp det har skjedd. I VG tok han nylig et oppgjør med hva dommere utsettes for.

Det verste opplevde han rundt et oppgjør i Hellas, med meldinger som «forbanna korrupte pung», «jeg håper du blir kvalt at cum, din homofile hund» eller «jeg stikker katten din og så den tykke moren din».

Men også her til lands har det tikket inn helt uakseptable ting på telefonen hans.

På bredere front vil nok nesten alle med et forhold til norsk fotball ta avstand fra dommerhets. I teorien.

Rohot Saggi delte ut to røde kort på Nadderud, og ble truffet av en flaske fra tribunen etter kampen.

I praksis viser undersøkelsen «Uønskede hendelser i norsk fotball» at mer enn én av fem norske dommere at de har opplevd trusler, hets, mobbing eller trakassering. Én prosent har blitt utsatt for vold.

Hvor store mørketallene er, ikke minst i breddefotballen, er det umulig å vite noe om. Både det totale omfanget og de mest ekstreme eksemplene underbygger at noe fundamentalt må gjøres for å gi dommergjerningen den tryggheten den fortjener.

Espen Eskås tar kampen mot dommerhets.

Det hjelper ikke med fine ord i festtaler dersom respekten for dommerne forsvinner så fort det bruser litt i blodet under en fotballkamp.

Nå må norsk fotball våge å stille seg det vanskelige spørsmålet: Hva kan helt konkret gjøres for å få bukt med svineriet?

Hvordan få kart og terreng til å samsvare? Temaet er ikke enkelt. Trolig handler mye om å jobbe for en bred holdningsendring som innebærer en selvjustis.

Forhåpentligvis er et nyttig skritt på veien at dommere som Eskås og Saggi orker og våger å være tydelige i det offentlige rom. Det er viktig å få frem hvor ille det er, for å vekke tilstrekkelig mange folk til å forstå at vi må gjøre noe grunnleggende annerledes med ytringsrommet. Derfor er det så vitkig å lytte til dem.

Dommerhets må rett og slett bekjempes:

På tribunene i Eliteserien.

På sidelinjen i breddefotballen.

I sosiale medier.

Det kan ikke være slik at dommerne bare skal få være fritt vilt. Selv om fotball er følelser, er det en for enkel forklaring på hva folk presterer å lire av seg.

Espen Eskås og Rohit Saggi fremstår nå som helter i en krisetid, der man kan undres over hvordan såpass mange orker å ta den belastningen det innebærer å være dommer.

Selv har jeg nesten vanskelig for å forstå at noen frivillig tar på seg å være huggestabbe og mottager for så mye oppgulp som det vi ser på norske fotballarenaer.

Vil vi virkelig ha det slik?

Nå blir selvsagt Saggi overøst med støtteerklæringer etter flaskekastingen på Nadderud. Det er vel og bra. Men støtten vil først ha langvarig verdi dersom det bidrar til en mentalitetsendring i fotballhverdagen. Det er tross alt ikke slike ekstreme hendelser som er normalen i norsk fotball. Likevel foregår det veldig mye som ikke burde skje.

Spørsmålet er om mye begynner i hva slags tone som anses som akseptabel i en tribunekultur. Den har aldri vært og skal ikke være en søndagsskole.

Men det bør heller ikke være slik at dommerne skal tåle hva som helst fra den språklige søppelkassen.

For noen måneder siden skrev jeg en kommentar etter å ha vært på Åråsen med et barn, sittende på en tribunedel som var et stykke fra de heftigste supportermiljøene. Det var ikke hyggelig.

Det godt voksne mennesker klarte å lire av seg, rett ved siden av barn og omtrent hver gang en dommeravgjørelse ikke var ønsket, var rett og slett ugreit. Den gangen ble en lommebok kastet ut på banen i frustrasjon.

Kanskje er det blant publikum vi må begynne, både i toppen og bredden, med at det blir litt mindre sosialt akseptert å slenge alt mulig rart om en dommer som blåste annerledes enn man skulle ønske. Dessuten kan kanskje en og annen trener også gå litt i seg selv når det stormer.

Vi skal ikke legge bort emosjonene når vi går på kamp, men det er faktisk tillatt å tenke litt mens vi føler. Og da er det ikke urimelig å kreve at dommeren faktisk skal bli respektert.

Rohit Saggi, Espen Eskås, deres toppkolleger og utallige breddedommere er en uvurderlig del av fotballen.

De fortjener så mye bedre enn de får ved altfor mange anledninger.