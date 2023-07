Medier: Tidligere Manchester City-spiller Benjamin Mendy frifunnet for ytterligere tiltaler om voldtekt

Tidligere Manchester City-spiller Benjamin Mendy er frifunnet for ytterligere to tiltaler i den omfattende voldtektssaken mot ham.

Han er frifunnet for én tiltalte om voldtekt og én om voldtektsforsøk. Det melder nyhetsbyråene PA og Reuters.

Benjamin Mendy er tidligere frifunnet for flere tilfeller av voldtekt. I januar ble han frifunnet for seks tiltalepunkter. Da klarte ikke retten ta stilling til to av dem, som nå har fått en avgjørelse.

Mendy spilte i Manchester City da de påståtte lovbruddene skal ha funnet sted, og det ble i retten beskrevet som et organisert overgrepsnettverk.

Han er ikke dømt for noen av de tiltalte tilfellene.

