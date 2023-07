I LEDELSEN: Lars-Jørgen Salvesen (til venstre) feirer 1–0-scoringen med David Brekalo og Patrick Yazbek.

Viking tok sin sjette seier – tilbake på annenplass i Eliteserien

(Viking – Aalesund 3–1) Seierstoget Viking dundrer videre i Eliteserien - men etter kampen mener Aalesund-trener Christian Johnsen at de mørkeblå fikk god hjelp av dommeren.

Etter halvspilt sesong ligger Viking på 2.-plass i Eliteserien. Opp til serieleder Bodø/Glimt er det «kun» ni poeng og Viking har en kamp mindre spilt.

– Nå skal vi hvile godt og ha fokus på kampen mot Brann. Vi har satt oss selv i en god posisjon, men vi er bare halvveis og vi har en fin gjeng som skal jobbe videre. Vi ser ikke bakover, vi ser kun fremover, sier kaptein Zlatko Tripic til TV 2 etter kampslutt.

Skulle siddisene vinne sin hengekamp vil de være seks poeng bak Glimt med like mange kamper spilt. 6. august møtes de to i Stavanger – og en Viking-seier kan gjøre at avstanden mellom de to kun er på tre poeng.

Og tallene er klare: Ingen har en like god formkurve som Viking.

KLARE TALL: Viking er Eliteseriens store formlag med sine seks strake seiere.

Men seieren kom ikke helt uten dramatikk - da Viking fikk en kontroversiell straffe på stillingen 1–1:

Et langt utspark fra keeper Patrick Gunnarsson ble til en løpsduell der hånden til Markus Karlsbakk endte opp i ansiktet til Lars-Jørgen Salvesen. Dommer Svein Tore Sinnes pekte umiddelbart på straffemerket.

Aalesund-spillerene protesterte heftig på avgjørelsen, og reprisene viste at Karlsbakk fikk en dytt i ryggen fra Salvesen like før han rev ned Viking-spissen, men VAR så ingen grunn til å gripe inn på avgjørelsen til dommer Sinnes.

– Karlsbakk blir dyttet i ryggen og når du da er i ubalanse så ender armen med å bli sånn. Det er klokkeklart frispark til Aalesund og en stor dommerfeil, sier AaFK-trener Christian Johnsen til TV 2.

Fra 11-meteren banket kaptein Zlatko Tripic inn 2–1.

STRAFFEN: Viking fikk straffe etter denne armbruken fra Karlsbakk – men AaFK-spilleren fikk en dytt i ryggen like før situasjonen.

Også Vikings 1–0-scoring skaper reaksjoner hos Aalesund-treneren:

Headingen fra sloveneren snek seg akkurat forbi keeper Sten Grytebust og såvidt over linjen ifølge linjedommer som markerte for scoring.

– Vi klarer ikke å se at hele ballen er inne, så her er det veldig mye som er spesielt. Skal du dømme på den så skal du være helt sikker på at den er inne, og vi ser ingen bilder som viser det, sier Aalesund-trener Johnsen til TV 2.

I tilleggstiden kontret Zlatko Tripic inn 3–1 og sikret Vikings sjette strake seier.

En lignende rekke har ikke Viking hatt siden 1991, da klubben tok seriegull for foreløpig siste gang.

6. august tar Viking imot Glimt i Stavanger – der en hjemmeseier virkelig kan skape spenning i gullkampen.

Aller først skal Viking bryne seg på Brann i vestlandsderby søndag 30. juli. Samme kveld skal Bodø/Glimt møte erkerival Tromsø.

SIKKER: Zlatko Tripic gjorde ingen feil fra straffemerket og sørget for Vikings sjette seier i Eliteserien.

