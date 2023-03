1 / 8 forrige neste fullskjerm

Enorm nedtur for Messi og PSG: Feid ut av Champions League

(Bayern München – PSG 2–0, 3–0 sammenlagt) Lionel Messi hadde en kjempesjanse. Men PSG er nok en sesong feid ut av Champions League. Bayern München er videre til kvartfinalen.

– Dette kommer til å skape en krise, mener TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Det store tomrommet, melder sportsavisen L’Equipe etter at Paris Saint-Germain for andre år på rad ble slått ut i åttedelsfinalen.

Lionel Messi vet alt om å vinne Champions League. Han har opplevd det fire ganger med Barcelona. Men det er åtte år siden 35-åringen kunne løfte sin siste pokal i den gjeveste klubbturneringen.

Å snu det marginale tapet på hjemmebane i Paris, ble uansett for tøft i Tyskland for et PSG med VM-kongen og Kylian Mbappé i front. De var best i en omgang.

Men til slutt scoret den tidligere PSG-spissen Eric Choupo-Moting. Den 33 år gamle Bayern-spissen ordnet 1–0. Før innbytter Serge Gnarby satte inn kveldens andre mål.

Også Milan er klare for kvartfinalen. Det er for første gang på 12 år. Den italienske seriemesteren holdt Tottenham til 0–0 i London og er videre med 1–0 sammenlagt. Hjemmelagets Cristian Romero sto for to grisetaklinger. To gule kort ble til rødt for argentineren.

BAYERN-JUBEL: Eric Choupo-Moting jubler for scoring .

PSG – uten en skadet Neymar – skapte de klart største mulighetene før pause.

Lionel Messi fikk sin dobbeltsjanse. Men Bayern-stopperne Dayot Upamecano og Matthijs de Ligt fikk blokkert VM-kongens to skuddforsøk, før ballen endte i fanget på Yann Sommer.

Den nyinnkjøpte keeperveteranen fra Sveits endte på ny i begivenhetenes sentrum litt senere i omgang. Et svært uheldig dribleforsøk endte i at PSGs midtbaneportugiser, Vitinha, fikk nesten åpent mål.

Men han kan ikke ha sett at De Ligt kom stormende. Nederlenderen kom som en flygende hollender. Og reddet på streken.

Men etter pause var det Jamal Musiala som imponerte mest. 20-åringen danset seg forbi tre-fire PSG-spillere. Så satte han Bayern Münchens juvel opp Eric Choupo-Moting.

Bayern-spissen headet ballen i mål, men VAR-rommet måtte kjapt i aksjon.

Thomas Müller – i offsideposisjon – strakk foten mot ballen på dens vei inn i nettet. Dommer Daniele Orsato annullerte jubelen på Allianz Arena.

– Da skal det dømmes offside, mener TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

SKOVTUR: Bayern-keeper Yann Sommer på en kraftig skovtur. Her burde Vitinha gitt PSG ledelsen.

Men så kom scoringen for Bayern München.

Marco Verratti mistet ballen til Thomas Müller inne i eget felt. Bayern-kapteinen dyttet ballen videre til Leon Goteretzka serverte Choupo-Moting på åpent mål. Gianluigi Donnarumma strakk alle sine 196 centimeter etter ballen, men var for sent ute.

Spissen fra Kamerun satte ballen i mål for andre gang på 10 minutter mot sin gamle klubb. Også denne gangen måtte VAR i aksjon. Men dommer Orsato dømte aldri frispark for sin italienske landsmann i PSG-drakt.

Dermed begynte det å brenne et blått lys for PSGs eksistens i Champions League. Innbytter Serge Gnarby satte 2–0 nydelig i det lengste hjørnet helt på slutten.

Etter 90 minutter var lyset slukket for Frankrikes beste fotballklubb.

