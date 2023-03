I TITTELKAMPEN: Martin Ødegaard og Arsenal jages i toppen av tabellen av Erling Braut Haaland og Manchester City.

Ekspert om tittelkampen: − Det blir en psykologisk kamp

Etter lørdagens seier over Crystal Palace har Manchester City lagt press på Arsenal i tittelkampen. Eksperter mener det blir en kamp mellom erfaring og selvtillit.

Erling Braut Haaland avgjorde for City i 1–0-seieren lørdag.

– Du er med å vippe disse kampene i Citys favør når hvert eneste poeng er så viktig i tittelkampen mot Arsenal? ble nordmannen spurt av Viaplay.

– Ja, jeg er spiss på Manchester City, så selvfølgelig er det min rolle å avslutte sjansene. Det er jobben min, svarte han.

– Arsenal har fått ny selvtillit, de er sultne og de er i form, men det vil alltid ligge i bakhodet at City har gjort det før, sier Sky Sports’ Micah Richards etter City-seieren lørdag.

Det gjenstår fremdeles elleve runder av årets Premier League-sesong, men diskusjonene om hvem som stikker av med ligatittelen har for lengst begynt.

– Manchester City har noe Arsenal ikke har hatt i nyere tid. De har vunnet fire av fem titler de siste fem årene. De vet hvilket nivå de har og hva de kan oppnå. Det står og faller på om Arsenal klarer å fokusere på det de må gjøre, sier den tidligere City-spilleren.

– Det blir en psykologisk kamp, og hvem som håndterer det best mot slutten av sesongen.

REGJERENDE MESTERE: Manchester City feirer ligatittelen i 2022.

City-sjef Pep Guardiola på sin side tror ikke laget hans har en større fordel basert på suksessen de siste årene.

– Jeg vil si at de (Arsenal) har en fordel fordi de ikke har vunnet tittelen på 20 år. De har en illusjon, et ønske og en lidenskap til å vinne etter så mange år, som er den fordelen vi ikke har. Vi vet hvem vi står overfor og at vi må vinne mange kamper. Det viktigste er at vi er med, sa Guardiola til Viaplay etter seieren over Crystal Palace.

City ligger to poeng bak ligaleder Arsenal, som i tillegg har én kamp til gode. Den spilles mot Fulham søndag. Etter det skal de to møte hverandre i slutten av april, men begge to skal også opp mot både Liverpool og Chelsea.

Slik ser kampprogrammene ut:

Grafikk: Sofascore.com

– Jeg ser på Arsenal og tenker «okei, har de det lille ekstra som kreves når det kommer til de tre-fire siste kampene?» De har en ung tropp, masse talent, verdensklassespillere som Bukayo Saka og en god manager. Nøkkelfaktoren er de tre-fire siste kampene, sier tidligere England- og Liverpool-spiss Daniel Sturridge i Sky Sports’ studio.

– Fordi de har gjort det før så tror jeg mange forventer at City skal klare å valse over lag, men denne sesongen føles litt annerledes. Alle tar poeng, og ting forandrer seg stadig. Etter tapet for City trodde mange at Arsenal skulle gi etter, men det har de ikke gjort, sier Richards.

Sturridge mener at Manchester City må være feilfrie hvis ligatittelen skal ende i Manchester.

– De må være perfekte, etter min mening. Jeg tror at Arsenal har såpass troen nå at hvis ett eller to resultater ikke går Citys vei, så vil Arsenal tenke at nå har de sjansen. Arsenal-fans vil være i ekstase hvis de vinner, sier Sturridge.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås er i likhet med sine ekspertkollegaer i England usikker, men har en klar favoritt:

– Jeg har sagt City hele veien, og står fortsatt på det. Begrunnelsen er at det har bredest stall og erfaring i å vinne. Men sikker er jeg langt ifra, sier Lars Tjærnås til VG.

Selv tatt Citys erfaring i betraktning har Richards og Sturridge troen på at dette kan være Arsenals år.

– Hvis jeg hadde vært en gambler hadde jeg satset på City fordi de har gjort det før, men Arsenal er i form og basert på hvordan de har reagert tror jeg det kan gå hele veien, fastslår Richards.

– Klarer de å vise troen og selvtilliten? Jeg har troen på at de kan det. Jeg sier ikke at dette Arsenal-laget ikke kan vinne ligaen, fordi det tror jeg virkelig at de kan, avslutter Sturridge.

