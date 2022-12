Kommentar

Et VM med mange ansikter

Si meg hva du synes om VM i Qatar, og jeg skal fortelle deg hvor du er fra.

Kampen om det gjeve VM-trofeet spisser seg til. Samtidig er striden intens rundt hva historien om Qatar 2022 egentlig handler om.

Det blir stadig tydeligere hvor store kontrastene er og hvor ulike perspektiver som råder, avhengig av eget utspring og ståsted.

Hos oss har jo mye dreid seg om migrantarbeidere, tillitskrise til FIFA-ledelsen og manglende respekt for likestilling og menneskerettigheter.

Forbudet mot regnbuekapteinsbind er blitt en viktig symbolsak, som handler om å kneble ytringsfrihet og retten til å elske den man vil.

Beretningen om mesterskapet forandres derimot fundamentalt om vi tar på mer østlige briller.

Marokkos spillere feiret med det palestinske flagget etter åttendelsfinalen mot Spania. Politikk eller ikke politikk?

Her har vi sett markeringen til Tyskland bli hånet på qatarsk tv, og det blir stadig forsøkt å sette et rasistisk stempel på kritikken mot VM.

Helt uavhengig av hvem som har rett i hva, er det interessant å registrere hvor ulikt verdensbildet er.

Det gjelder også grensegangen mellom politikk og sport.

FIFA var nådeløse mot å vise frem regnbuefargene på armen til VM-kapteiner. Men etter åttendedelsfinalen mot Spania, gjennomførte Marokko det som vanskelig kan anses som noe annet enn et tydelig politisk budskap.

Akkurat da oppmerksomheten rundt en sportslig prestasjon var på det maksimale, etter at selveste Spania var slått ut på straffer, valgte det marokkanske laget å fronte det palestinske flagget.

Al Bayt Stadium er bygget som et beduintelst. Under åpningskampen ble pressen møtt av en kamelparade.

Hvordan går det da egentlig med mantraet om at politikk og sport ikke hører sammen?

Palestina har et eget landslag som for øyeblikket er nummer 94 på FIFA-rankingen. Men spørsmålet om suverenitet er omstridt.

Kan markeringen etter åttendelsfinalen være noe annet enn et innlegg i kampen om full internasjonal anerkjennelse av en egen palestinsk stat?

En mer politisk undertone enn å bruke oppmerksomheten rundt VM slik, er det vel strengt tatt vanskelig å oppdrive?

Uavhengig av syn på den konkrete saken, er det altfor enkelt å hevde at fotball er samlende og apolitisk, slik FIFA tidvis forsøker på å forfekte.

En annen synlig side ved VM i Qatar, er hvor viktig mesterskapet er for å markere seg på den globale scenen, både for arabiske stater og den muslimske delen av verden mer generelt. Her har Marokko blitt en samlende suksesshistorie. Støtten til det nordafrikanske laget, som er kontinentets førstesemifinalist etter seieren mot Portugal, kommer nok bare til å øke i volum.

Spør du folk fra denne delen av verden om fotball-VM er vellykket eller ikke, er det neppe historier om døde migrantarbeidere eller tvilsom moral i FIFAs eksekutivkomité som vil dominere svarene.

Sannsynligheten er langt større for at VM vil bli ansett som en stor suksess, både arrangement-teknisk og med tanke på markering av innflytelse.

Dette er igjen med på å underbygge FIFA-president Gianni Infantino og hans sementering av egen makt.

Han kan tåle å være upopulær i en del europeiske land, så lenge maktbasen er så solid fundamentert på andre kontinenter.

At omdømmet hans ikke er så frynsete utenfor Europa, er trolig utslagsgivende for at presidenten har kunnet tillate seg en atferd det er vanskelig å forstå sett herfra.

Mens øst/vest-skillet blir stadig synligere, er FIFAs historiefortelling om VM både enkel og universell.

Den dreier seg om selvskryt og rosemaling, mens det dukkes for kritiske spørsmål underveis.

Gianni Infantino åpnet som kjent VM med en tale som langt på vei var en monolog, med et ganske så usammenhengende angrep på kritikken.

Siden har han vært tung å få i tale. Mens IOC har jevnlige pressemøter under et OL, har FIFA-toppene primært satset på enveiskommunikasjon. Da en migrantarbeider døde på jobb under mesterskapet, var det ikke mye empati å spore. Mens den lokale VM-sjefen uttalte seg på en måte som skapte sterke reaksjoner, dukket FIFA langt på vei unna saken.

Men når det gjelder å rose eget mesterskap, er det ingen stillhet å spore.

Jevnlig tikker det inn pressemeldinger med rendyrket lovprising av hvor bra VM går. Et av de siste skuddene på stammen var en epost fra FIFAs kommunikasjonsavdeling, der Infantino slo fast at vi har opplevd «tidenes beste gruppespill».

To milliarder tv-seere globalt og én million besøkende til FIFA Fan Zone, var andre elementer på skrytelisten.

«Vi håper og tror at FIFA fortsetter og ender opp der det har startet - som en fantastisk suksess», kommer det fra Infantino.

Gianni Infantino er en leder med et svært selektivt syn på sannheten, som langt på vei er i ferd med å lykkes.

Den menneskelige kostnaden vil til evig tid ha vært enorm for å få realisert mesterskap som Qatar aldri skulle ha blitt tildelt.

Men i manges historiebøker vil det perspektivet drukne når regnskapet skal gjøres opp.