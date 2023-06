FRUSTRERT: Dag-Eilev Fagermo.

Eliteseriens dårligste hjemmelag – Fagermo klikket på VAR

(Vålerenga – Strømsgodset 0–1) Hjemmestatistikken til Vålerenga blir stadig verre. For fjerde gang på fem forsøk tapte de foran egne supportere på Intility – klubbeieren Tor Olav Trøim blant dem.

– Det er det dummeste jeg har hørt, fanget lyden fra TV-bildene opp at Dag Eilev-Fagermo skrek til fjerdedommeren på sidelinjen.

Vålerenga-sjefen var tydelig frustrert over at Petter Strands første mål for klubben ble annullert for offside.

Snaut 20 minutter senere skulle VAR gi Fagermo mer hodebry.

Godset fikk straffespark etter en dytt fra Henrik Bjørdal innenfor 16-meteren, men heller ikke denne gangen valgte dommerteamet å se på VAR-skjermen.

Drammens kaldeste mann, Herman Stengel, satte straffen klink i mål, og sikret 1–0-seier til Godset.

– Det er utrolig viktig. Vi har hatt en dårlig start poengmessig og ikke vært gode prestasjonsmessig. Det ser ikke pent ut, men tre poeng er deilig, sier matchvinneren til TV 2 etter kampen.

SIKRET SEIER: Herman Stengel feirer 1–0-scoringen på Intility.

Før helgen mente Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, at Godset var et lag Osloklubben må slå.

96 minutter senere på Intility Arena var fasit en annen.

I forkant av kampen sa Jonsson også til TV 2 at Dag-Eilev Fagermos jobb ikke står i fare, til tross for den forferdelige hjemmestatistikken.

– Nei, fotball er fotball. Det har vært null diskusjon i klubben vår. Det er akkurat som i fjor sommer, da var det mye prat om det her også. Også da var det null diskusjon og vi jobbet i ro og mak, sa sportssjefen.

Med tre poeng på fem hjemmekamper, ti poeng på ti kamper totalt og én plassering unna nedrykksplass kan situasjonen etter søndagens tap være en helt annen.

Etter 23 minutter var Odin Thiago Holm et skikkelig kremmerhus. 20-åringen prøvde lykken og banket til fra 20 meter. Skuddet suste i retning nærmeste kryss, men seilet via stolpen til høyre for mål.

Vålerenga produserte en god del gode muligheter, men manglet det lille ekstra for å sette ballen i mål, og selv om det til tider virket som om Enga hadde grei kontroll, var Godsets Jostein Flo av en annen oppfatning.

– Vålerenga virker veldig stresset og krampaktig i det de gjør, sa han til TV 2 i pausen.

– Det er tydelig at det er press på Vålerenga, men det er også press på oss i forhold til tabellen, innrømmer Flo.

Det har gått på litt på tverke for begge lag denne sesongen. Før kampen lå Vålerenga etter to strake tap på 11. plass, mens Godset lå på 13. plass.

– Vi må vise en helt annen intensitet, det er for lite glød i laget, var Fagermos korte evaluering etter de første 45 minuttene.

Vålerenga gjorde som sjefen sa, og fikk umiddelbar uttelling, men Petter Strands scoring ble vinket av for offside.

På straffespark sikret Herman Stengel 1–0 seier til drammenserne.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post