SUPERSTJERNE: Mange nordmenn tar turen til Ullevaal for å se Erling Braut Haaland. Daily Mail-journalisten Craig Hope tok det et steg lenger.

Hysteri i Storbritannia: Engelsk journalist fikk uventet Haaland-møte

ULLEVAAL STADION (VG) Daily Mail-journalist Craig Hope forteller at det er Haaland-hysteri i Skottland før lørdagens potensielle skjebnekamp mot Norge.

Oppslagene i Skottland handler mer enn noe annet om Erling Braut Haaland (22).

Under en reportasjetur i Oslo fikk også Hope et uventet syn. I et forsøk på å få en smakebit på hvordan stjernespissens liv er i den norske hovedstaden, besøkte den engelske journalisten flere steder med Haaland-tilknytning.

Selv om Oslo kanskje ikke er det mest ideelle stedet om man skal gå i dybden på hverdagslivet til jærbuen, sperret Hope opp øynene da han skulle ta noen bilder av Haalands nykjøpte luksusleilighet på Sommerro til 35 millioner kroner torsdag kveld.

– Mens jeg tar bilder kommer det plutselig en mann ut på balkongen. Jeg tar et steg tilbake og ser at han har på seg treningsdressen til det norske landslaget og langt, blondt hår. Jeg tenkte «wow, det er faktisk ham», forteller Hope til VG under fredagens trening på Ullevaal.

1 / 2 HOTELL: Haalands leilighet er en del av det samme byggeprosjektet som det Petter Stordalen-eide hotellet Sommerro på Solli plass i Oslo PÅ PLASS: Craig Hope utenfor Ullevaal stadion. forrige neste fullskjerm HOTELL: Haalands leilighet er en del av det samme byggeprosjektet som det Petter Stordalen-eide hotellet Sommerro på Solli plass i Oslo

Daily Mail-journalisten sier at han tok bildene som notater for å huske detaljene til reportasjen han skulle skrive. VG har sett bildene av Haaland på balkongen. Hope sier at han ikke kommer til å publisere bildene eller sende dem videre fra telefonen, fordi han ikke ønsker å krenke privatlivets fred.

– Jeg ble sjokkert, sier Hope, og sier lattermildt at han umiddelbart begynte å se for seg hvilke scenarioer som kunne ha gitt ham et eksklusivt intervju inne i leiligheten, før han konkluderer med at den muligheten trolig var ikke-eksisterende.

Avisen Daily Record er også i Oslo. De kommer med en klar beskjed til Haaland etter feiringen av Manchester Citys trippeltriumf: «Festen er over, store mann» står det på forsiden av sportsseksjonen i papirutgaven:

På et generelt spørsmål om hva spillerne bedriver «på fritiden» under landslagsoppholdene, svarer landslagssjef Ståle Solbakken at «det er veldig forskjellig».

– Jeg har ingen kontroll på det overhodet. Vi har individuelle samtaler, møter og noen fellesmøter, men først og fremst er det viktig at dem får luft og gir de stor frihet til å gjøre hva de vil. Patrick Berg har vel spilt 5450 gurka, eller hva fader det kortspillet heter – det du skal melde hvor mange stikk du har, sier Ståle Solbakken – og sikter trolig til bondebridge.

Solbakken fortsetter:

– Han, Sørloth, Thorstvedt, Gregersen og Hanche, de spiller kort hele tiden. Så er det noen som spiller en del bordtennis, med middels kvalitet. «Kenta» «Kenta»Kent Bergersen, assistenttrener slår de med begge hender foreløpig. Ellers er det noen som hviler, andre som sniker seg ut og går på kafé. Det blir veldig individuelt, jeg legger meg ikke borti det. Det er viktig at de finner sin rytme.

1 / 2 Haaland hilste på unge supportere etter fredagens trening. forrige neste fullskjerm Haaland hilste på unge supportere etter fredagens trening.

Målet med Hopes prosjekt var å skape et bilde av livet Haaland lever når han er i Oslo. Derfor dro han blant annet innom utestedet Michaels, hvor Haaland i fjor ble avbildet sammen med blant andre Linni Meister og Tshawe Baqwa.

Han ønsket også å kartlegge hvor stor interessen er for Haaland i Norge. Hope synes det tilfeldige møtet er et godt bilde på hvor rolige forholdene er i Norge.

Han synes den avslappede sikkerheten på Storo og det beskjedne antallet unger på autografjakt var overraskende. I tillegg trekker han frem fraværet av plakater med Haalands ansikt i bybildet, og mener at nordmannens stjernestatus dyrkes i mye større grad på De britiske øyer.

– Alt virker veldig avslappet og liberalt, noe som kanskje passer Erling når han kommer tilbake fra England. Der jeg bor og jobber er det mye mer intenst, sier Hope.

Torsdag stilte VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden spørsmålet: «Må vi ha stjernene minutt for minutt? Og hva kostet den vesken egentlig?». Han mener at medienes dekning om superstjernen er overdimensjonert.

Da VG spurte Martin Ødegaard om den enorme interessen og dekningen av Haaland, svarte landslagskapteinen at han synes det er naturlig.