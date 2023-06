NY JOBB: Svein Maalen ble presentert som RBKs midlertidige trener fredag.

RBKs nye trener: − Drømmejobben

Svein Maalen (45) overtar som midlertidig trener etter Kjetil Rekdal. Nå varsler han endringer.

– Jeg har holdt på med dette hele livet mitt. Jeg er kjempesulten på å trene fotballag igjen. Det er drømmejobben min. Jeg er veldig motivert, sier Svein Maalen på et pressetreff fredag.

– Hvor lang tid trengte du på å svare?

– To sekunder, kanskje? Det var ikke lang tid, sier Maalen.

Han tar over etter Kjetil Rekdal som fikk sparken i Rosenborg denne uka. Med seg får han Trond Henriksen, som i dag jobber med speiding og analyse i klubben.

Nå varsler Maalen endringer i spillestilen. Maalen er kjent for å spille 4–3–3, noe han hadde stor suksess med i Ranheim.

– Det vil bli en bra endring. Jeg vet akkurat hvordan vi skal angripe dette og hvordan vi kommer til å spille fotball. Det er basert på trøndersk fotballkultur og identitet, sier Maalen.

Han bekrefter at det nå blir en formasjonsendring fra Rekdals 3–5–2.

– Angrepsvillig fotball. Først og fremst gå på banen for å score mål selv. Bygge et kollektiv som er basert på bevegelsesmønster og et fotballspill som har innøvde bevegelser og angrepsspill, sier Maalen.

– Det handler om å snu en trend. Det er klokkeklart om at arbeidsoppgaven er å få prestasjonene til å svinge. Så har vi fokus på det, sier Maalen.

Info Fakta om Svein Maalen Dette er Rosenborgs nye trener: * Navn: Svein Maalen * Født: 25. februar 1978 (45 år) * Trener for Ranheim 2015-2021 * Kåret til årets trener i Eliteserien i 2018 * Trenerutvikler i Rosenborg siden starten av 2023 * Aktuell: Overtar som midlertidig trener for Rosenborgs herrelag etter at Kjetil Rekdal fikk sparken. Kilde: NTB Vis mer

Maalen kommer fra jobben som trenerutvikler i akademiet i klubben.

– Det er veldig mange gode fotballspillere her. Vi har mange spillere som er unge og som kan utvikles videre. Mange spillere med erfaring som får en viktig rolle. Det er en fint sammensatt tropp. Nå blir det spennende å bli enda mer kjent med guttene, sier Maalen.

Svein Maalen var i mange år Ranheim-trener.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen forklarer hvorfor de har valgt Maalen og Henriksen.

– Det er interne løsninger som er nærliggende. Vi tar det som ligger oss nært og det gir oss tid til å finne en løsning, sier Gotaas Johnsen.

Det er ikke bestemt at Maalen får jobben ut året.

– Nå er det viktig å få ro. Nå er det viktig å gå tilbake på treningsfeltet og starte hverdagen, og la dette få virke. Vi vet det er en risiko å skifte trenere midt i sesongen, så må de ha fullt fokus på det de skal gjøre og vi får sjøsette de prosessene vi har startet. Så får vi se hva som skjer ut året, det må vi bare gi tålmodighet, sier Gotaas Johnsen.

Hva gjelder Roar Strands rolle, som har fungert som assistenttrener til Rekdal og Frigård, er ingenting bestemt ennå ifølge Gotaas Johnsen.