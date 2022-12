Johannes Moesgaard (midten) er KFUMs nye hovedtrener. Her avbildet i 2016 i tiden hans i Vålerenga sammen med Kjetil Rekdal.

Moesgaard tar over etter Isnes i KFUM

Johannes Moesgaard er KFUMs nye hovedtrener etter at Jørgen Isnes tok over Strømsgodset tidligere i desember.

Det bekrefter klubben på sitt nettsted.

Moesgaard har vært Isnes' assistent de siste to sesongene og er nå klar til å ta over som hovedtrener for klubben som spiller i OBOS-ligaen.

– Tiden er inne. Jeg har gått hele utviklingsløpet. Trent aldersbestemte lag i Vålerenga, vært toppspillerutvikler, har erfaring som assistent i Eliteserien og nå også lært meg 1. divisjon å kjenne som assistent i KFUM, sier Moesgaard.

Han var tidligere fotballtrener i Vålerenga i 14 år, hvor han blant annet mellom 2018 og 2020 var en av Ronny Deilas assistenter.