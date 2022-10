Kommentar

Blytungt i boblen

John Carew er tiltalt for skattesvik.

I hvilken grad kan store idrettsstjerner vernes mot å måtte ta ansvar for seg selv?

Ordet «boble» er en gjenganger når en kjent utøver havner i et uføre. Temaene og persongalleriet varierer, men sakene har ofte et felles kjennetegn:

Det trekkes frem som et formildende argument at toppidretten har gitt dem et form for vern mot virkeligheten.

Men hvor relevant er det egentlig om en utøver har fått mange råd med seg på veien mot vanskeligheter? Hvor går grensen for hvor unnskyldende det er å stole på andre fremfor å sjekke ting selvstendig?

I skattesaken mot John Carew settes problemstillingen på spissen.

Carew innrømmer grovt uaktsomt skattesvik gjennom seks år, men forklarer det aller meste med at han stolte på rådene fra advokat Per A. Flod.

I torsdagens prosedyre er det ventet et stormløp mot Flod fra forsvareren. Berit Reiss-Andersen vil trolig forsøke å tillegge Flod mye ansvar for at Carew ikke forholdt seg korrekt til norske myndigheter.

Økokrim avviser derimot blankt at advokatens rolle er noen formildende omstendighet.

Forholdet mellom John Carew og Per A. Flod er sentralt i rettssaken.

Aktoratet ber om to års ubetinget fengsel og 540.000 kroner i bot for Carew, og mener at tiltalte visste hva han gjorde eller bevisst forsøkte å være uvitende om skatteplikten til Norge.

Forholdet mellom idrettsstjerner og rådgivere, og hvordan livet i toppidretten skiller seg fra det normale, reiser noen interessante problemstillinger.

Når livet ditt sentrerer rundt å prestere maksimalt i idrett, er det jo ikke unormalt at medhjelpere sørger for å organisere ting de flest av oss lærer som en del av sosialiseringen i samfunnet.

Tanken er at det er energitappende å brukte tid på det som ikke hjelper deg å optimalisere i konkurranser.

Det er ingen tvil om at det kan være blytungt i boblen, og en utøver er jo ikke ekspert på alt mulig annet.

Likevel går det en grense for forståelsen et sted.

Da Neymar nylig møtte i retten, i en skattesak som gjelder overgangen fra Santos til Barcelona, uttalte den nåværende PSG-spilleren at han «signerte dokumenter faren min sa jeg skulle signere».

I hvilken grad bør det hjelpe ham dersom det stemmer at han bare gjorde som han ble fortalt? Når skal samfunnet kunne kreve at utøvere sjekker selv, vurderer selv og tar ansvar for egne valg på linje med folk som lever av noe helt annet?

Hvor mye hensyn skal det tas til det spesielle livet en toppidrettsutøver lever?

Selv om problemstillingen var en helt annen da Therese Johaug testet positivt på et forbudt stoff, finnes det likevel en viss tematisk parallell.

Argumentasjonen i forsvaret av henne bygget jo på at hun hadde stolt på rådene fra en profesjonell part, i stedet for å kontrollere ting selv.

Også på områder som ikke har noe med skyld eller straff å gjøre, som for eksempel rundt sportsvasking, er det relevant å drøfte i hvilken grad utøvere skal ansvarliggjøres.

Når er du en «gutt» eller «jente», og når er du et voksent menneske som må tåle utfordrende spørsmål?

I Carew-saken kan det diskuteres i hvilken grad «boble-diskusjonen» egentlig er så dekkende. Mens forsvaret nok vil trekke Flod mest mulig inn, er aktoratet opptatt av at tiltalen handler om årene etter at Carew la opp.

Da var han en tross alt en voksen mann. I prosedyren var aktor opptatt av en rekke forretningsmessige handlinger som ble foretatt uten at Per A. Flod var involvert.

Ingen er i tvil om at Carew blir domfelt for skattesvik, men slaget er hardt om det etterlatte inntrykket.

For Reiss-Andersen er nøkkelen å overbevise retten om at klienten ikke unndro skatt med vilje. Her spørs det nå hvor mye Flods handlinger kan bli en lynavleder for Carew.

Forsvaret har de sentrale vitnene i saken med seg på at det ikke har vært noe ønske fra Carew om å snyte norske myndigheter, og selv står han hardnakket på at han bare stolte blindt på Per A. Flod.

Det er hevet over tvil at Carew flere ganger ble gjort oppmerksom på regelen om at du blir skattepliktig til Norge om du er mer enn 183 dager i landet på et år. Det er vel heller ikke tvilsomt av svært mange hadde foretatt seg noe aktivt selv, dersom de hadde vært i John Carews situasjon.

Men det er opp til retten å vurdere om det er godt nok bevist at Carew faktisk visste hva han gjorde da han ikke oppga det han skulle til norske skattemyndigheter.

Her blir det ekstra interessant å se hvilke hensyn retten velger å ta til de spesielle forholdene rundt John Carews tilværelse over tid.