TRAFF PÅ DET MESTE: Sophie Román Haug blir gratulert av Frida Maanum (t.v.) og Ingrid Syrstad Engen (t.h.) etter en scoring mot Albania. Elisabeth Terland kommer løpende til (bak).

Drømmekveld for Hegerberg-vikar - scoret tre

ULLEVÅL (VG) (Norge-Albania 5–0) Hun ligner litt på Ada Hegerberg og nå gjør hun som Hegerberg: Scorer mål.

Snakk om scorings-Román!

Sophie Román Haug (23) sto uten mål på sine tre første landskamper. Etter 23 minutter på Ullevaal i kveld fikset hun 1–0, 2–0 og hadde målgivende til 3–0.

– Det er veldig morsomt. Det vat ren morsom kamp å spille. Kampbildet passet meg bra, sier Román Haug til NRK.

Roma-proffen, som fikk sjansen fra start i Ada Hegerbergs skadefravær, brukte hodet på sin første scoring, et presist innlegg på bakerste stolpe fra Guro Reiten.

2–0 satte Román Haug inn med venstrefoten fra kort hold etter at Ingrid Syrstad Engen hadde truffet stolpen med en heading på Reitens corner.

– Kampbildet i dag, det passer Sophie veldig godt. Det blir en del innlegg og dueller, det er jo hennes sterke side. Så er det kanskje ikke konkurranse til en verdensstjerne som Ada (Hegerberg), men de har like ferdigheter i boksen, sier Hege Riise til VG.

Det var to kjappe mål i løpet av tre minutter. I 23. minutt var det Guro Reitens presise frisparkfot som Román Haug headet videre til Maren Mjelde. Veteranen satte inn sitt 20. mål via stolpen i sin 158. landskamp. Det er over fire år siden hun scoret sist.

Info Slik spilte Norge Norge-Albania 0–0 (3–0), sjanser: 9–1

VM-kvalifisering Ullevaal Stadion. Dommer: Rasa Grigoné, Litauen, 4 poeng.

Tilskuere: 4107 Norge (4–3–3):

Aurora Mikalsen 5

Tuva Hansen 4

Maren Mjelde 5

Guro Bergsvand 5

Marit B. Lund 4

Frida Maanum 5

Ingrid Syrstad Engen 4

Guro Reiten 6

Elisabeth Terland 4

Sophie Haug 7 BB

Anna Jøsendal 4 Innbyttere:

Mathilde Harviken 4

Emilie Joramo 4

Celin Bizet Ildhusøy 4 Vis mer

Sophie Román Haug var ikke ferdig for kvelden. 65.10 viste klokken da 23-åringen hoppet høyest av alle igjen og nikket inn 4–0 på et innlegg fra Marit Bratberg Lund.

– Det er morsomt når man får muligheten, at man kan ta opp hansken. Det var morsomt å spille i dag og jeg fikk mye godt å jobbe med, da var det bare å sette den i mål, oppsummerer hat trick-helten overfor NRK.

Sara Hørte satte også inn sitt første mål i landslagsdebuten. Med Reiten som servitør brukte Rosenborg-spilleren hodet til 5–0.

VM-klare Norge holdt lekestue med Albania fra start til mål. Med en såpass svak motstander satte de norske fotballkvinnene også ny scoringsrekord (47) i en VM-kvalik.

Den gamle rekorden på 42 mål kom i 2011.

1 / 6 Her setter Maren Mjelde inn sitt 20. landslagsmål. Isabell Herlovsen, den mestscorende norske landslagsspilleren, ble takket av i kveld og mottok heder fra fotballpresident Lise Klaveness. forrige neste fullskjerm

Albania hadde én stor mulighet - fra straffemerket. Dommer dømte hands på innbytter Mathilde Harviken, men keeper Aurora Mikalsen var nede i sitt høyre hjørne og reddet straffesparket.

Landslagstrener Hege Riise benyttet anledningen til å gi Marit Bratberg Lund sin landslagsdebut og slapp etter hvert også til andre debutanter: Mathilde Harviken (46. minutt), og Sara Hørte (61. minutt).

– Jeg er veldig fornøyd, Jeg synes vi fremstår bra, vi slipper til veldig lite, vi gjenvinner høyt og vi prøver og prøver. Så er det litt å gå på, på relasjoner og valg, bortsett fra det synes jeg vi står bra, sier landslagssjefen til NRK.

