Det Spania har drevet med er helt vilt – hvor er Norges plass?

STRÅLENDE SPANJOLER: De spanske verdensmesterne feirer etter at pokalen er delt ut.

Før 1980 var de uønsket i spansk fotball. Nå er de best i verden.

Først i 1988 fikk de sin egen liga – nå er de spanske fotballkvinnene i sin egen liga.

For et par tiår siden ventet mange på det store spanske gjennombruddet på herresiden. Spania var jo så gode, men vant aldri. Da de først gjorde det i 2008, tok de like godt tre titler på rad.

Det kan skje igjen.

Selv om det bare var Olga Carmonas mål som skilte finalistene som avsluttet et herlig VM, driver Spania med noe annet enn resten og nå har den lekende, balltrillende fotballen overtatt styringen på kvinnesiden også.

BARCA-HELTER: Aitana Bonmati og Mariona Caldentey feirer VM-triumfen.

England imponerte egentlig aldri. Det mest imponerende er mesterskapsseigheten og det å komme seg til finalen uten sine to største gullhelter fra EM i fjor – korsbåndskadede Leah Williamson og Beth Mead. Men da det for første gang dukket opp en toppnasjon på motsatt side, holdt det ikke lenger.

Det har ikke akkurat vært problemfritt i den spanske leiren heller. Måten laget har kommet seg gjennom alt bråket på er bemerkelsesverdig, og det forteller ganske mye om hvor mange stortalenter landet produserer. Syv av spillerne som startet finalen var under 26 år, fem 23 eller yngre, i snitt var de nesten to år yngre enn sine engelske motstandere.

TENÅRINGSSTJERNE: Salma Paralluelo sikrer seg et VM-minne.

Det er en ny maktorden på kvinnesiden. England og Spania er de nye, store, sterke. Det holder ikke lenger for amerikanerne å dundre på med selvtillit og «vi vinner for det er det vi gjør»-holdning, som Megan Rapinoe prøvde seg med underveis i dette mesterskapet. USA kom med 14 spillere som aldri hadde spilt VM før og var så svake at de ble latterliggjort og utskjelt av gamle storspillere i hjemlandet.

Spania kommer også med nye hele tiden, men ingen ler av disse spillerne, som allerede preget internasjonal fotball i en årrekke. Det Spania driver med er faktisk helt vilt:

De siste ti årene er det spilt 25 VM- og EM-finaler på ungdomssiden (U-17, U-19 og U-20). Spania har kommet til 19 av dem. Ni ganger har spanjolene vunnet.

Til sammenligning har England i den samme perioden én finale, et tap i 2013.

Det samme har for øvrig Norge. Nå leter NFF og landslagsledelsen etter det norske lagets «posisjon» i det internasjonale landskapet. Det VM-evalueres på Ullevaal i disse dager og snart kommer konklusjonen. Hvor skal listen legges?

Kanskje er forventningene for høye? For tre år siden nedfelte NFF «medalje» i et mesterskap innen 2025 som målsetting. Det ser ut som en fjern drøm. Kanskje bør man være mer tilfreds med en 8-delsfinale i VM, som denne gangen, også med tanke på at VM viste hvor mange nasjoner som er i ferd med å melde seg på i toppen.

Sverige er forvirrende i en slik tankerekke. De tar medalje, gang på gang. Hvordan klarer de det? Svenskene presset til og med verdensmester Spania i semifinalen og denne uken skal en ny bronse feires i Kungsträdgården i Stockholm. Ingen blir vel heller sjokkerte om Spania må slite mot Sverige i Nations League til høsten, selv om det nok begynner å nærme seg slutten for akkurat denne unike og gylne svenske generasjonen.

TO STJERNER: Aitana Bonmatí ble kåret til VMs beste spiller, engelske Mary Earps til den beste keeperen.

Det er bare begynnelsen for den spanske.

Salma Paralluelo (19) ble kåret til den beste unge spilleren i VM, og mer enn noen er hun et bilde på hvorfor Spania kunne bli verdensmestere. Sier en toppspiller nei, dukker det opp en ny.

Aitana Bonmatí (25) ble kåret til den beste av alle. Hun har vokst opp som finalist, vært med i seks av mesterskapsfinalene på ungdomsnivå og vunnet to. Siden hun var 14 år har hun blitt fotballutdannet på La Masia i Barcelona. De gamle Barça-ikonene Xavi og Iniesta er hennes store forbilder. Det er ikke vanskelig å se, teknisk er hun overlegen og særlig er retningsforandringene til sistnevnte gjenkjennbare.

Det er for øvrig bare to år siden de første jentene fikk flytte inn på akademiet til den spanske storklubben. Resten av verden er advart.

Veldig snart kommer det nye spanske stjerner.