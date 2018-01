Moyes skjeller ut egen spiller etter spytteepisode: - Avskyelig!

Publisert: 27.01.18 20:35

FOTBALL 2018-01-27T19:35:56Z

(Wigan - West Ham 2–0) West Ham-manager David Moyes (54) er ikke spesielt fornøyd med Arthur Masuaku (24) som ble utvist for spytting i FA-cupoppgjøret mot Wigan.

– Det han gjorde var avskyelig! Han fortjente utvisningen, og han får straff fra oss også. Dommeren så det ikke, og ble påvirket av spillerne, men det var den rette avgjørelsen, sa Moyes etter kampen ifølge Daily Mirror .

Han snakket om episoden tidlig i 2. omgang der Masuaku etter en duell med Nick Powell serverte en spyttklyse som traff motstanderen. Dommer Chris Kavanagh dro opp det røde kortet, og sendte kongoleseren i garderoben.

– Motbydelig

– Han fikk sjansen i dag, og var egentlig ikke på laget. Vi liker ham, og han er en fin gutt å ha i klubben. Dette var et trekk vi ikke kjenner igjen, sa Moyes.

Dean Saunders var i BTs studio som ekspert, og var svært kritisk til Masuakus oppførsel:

– Det er motbydelig. Jeg hadde foretrukket at han hadde slått ham i ansiktet, sa Saunders.

Nå kan midtbanespilleren vente seg en seks kampers karantene av FA, og West Ham er altså ute av FA-cupen.

Da det røde kortet kom ledet League One-laget Wigan 1–0 etter at Will Grigg hadde headet i nettet fra kloss hold etter bare syv minutter. Samme mann satte inn 2–0 fra straffemerket etter 62 minutter, og dermed var cupmoroa over for denne sesongen for Hammers-supporterne.

Engelsk FA-cup, 4. runde:

Peterborough – Leicester 1-5 (0-3)

Mål: 0-1 Fousseyni Diabate (9), 0-2 Kelechi Iheanacho (12), 0-3 Iheanacho (29), 1-3 Andrew Hughes (58), 1-4 Diabate (87), 1-5 Onyinye Ndidi (90).

13.193 tilskuere.

Huddersfield – Birmingham 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Steve Mounié (21), 1-1 Lukas Jutkiewicz (54).

12.683 tilskuere.

Hull – Nottingham 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Jarrod Bowen (18), 2-0 Nouha Dicko (40), 2-1 Apostolos Vellios (88).

Markus Henriksen spilte hele kampen for Hull, Adama Diomandé spilte 71 minutter for Hull.

13.450 tilskuere.

Middlesbrough – Brighton 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Glenn Murray (90).

20.475 tilskuere.

Millwall – Rochdale 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Jed Wallace (str. 17), 1-1 (32), 1-2 Matt Done (53), 2-2 Ben Thompson (90).

8346 tilskuere.

Milton Keynes Dons – Coventry 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Maxime Biamou (63).

14.925 tilskuere.

Notts County – Swansea 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Luciano Narsingh (45), 1-1 Jon Stead (62).

9802 tilskuere.

Sheffield United – Preston 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Billy Sharp (str. 80).

15.680 tilskuere.

Southampton – Watford 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jack Stephens (4).

25.195 tilskuere.

Wigan – West Ham 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Will Grigg (7), 2-0 Will Grigg (str. 62).

Rødt kort: Arthur Masuaku (49), West Ham.

14.194 tilskuere.

Newport - Tottenham 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Pádraig Amond (38), 1-1 Harry Kane (83).

9836 tilskuere.

- - -

Senere kampstart (20.45): Liverpool – West Bromwich.