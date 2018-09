TROFEET: EM-trofeet vises frem i forbindelse med utdelingen av fotball-EM 2024. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Fotball-EM til Tyskland i 2024

Fotball-EM skal spilles i Tyskland i 2024.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.09.18 15:22 Oppdatert: 27.09.18 15:48

Det ble klart under UEFAs tildeling av mesterskapet i sveitsiske Nyon torsdag ettermiddag. Valget sto mellom Tyskland og Tyrkia.

– I Tyskland skal vi feire denne festen med hele Europa, sa Tysklands EM-ambassadør, tidligere landslagskaptein og verdensmester Philipp Lahm etter å ha blitt gratulert av UEFA-president Aleksander Ceferin, som presenterte tildelingen.

Tyskland er en velkjent mesterskapsarrangør og arrangerte VM så sent som i 2006, i tillegg til at Vest-Tyskland var vertskap for 1988-EM og 1974-VM. Dette blir første gang EM arrangeres i et forent Tyskland.

Deres hovedargument var at de hadde alle arenaene intakt og ikke var avhengige av store investeringer i infrastruktur for å kunne gjennomføre mesterskapet. Stadionanleggene tilfredsstiller også UEFAs krav.

Men tyskerne trenger ikke vente helt til 2024 med å få se EM-fotball i hjemlandet. Allerede i 2020 er München nemlig en av 12 vertsbyer for mesterskapet, som for første gang skal spilles over hele Europa.

Før Tyskland-EM i 2024 skal det også spilles VM i Qatar, som for første gang vil foregå på vinteren (21. november til 18. desember 2022). I 2026 spilles fotball-VM i USA, Canada og Mexico .