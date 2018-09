Klopp oppgitt etter pinlig Alisson-tabbe

FOTBALL 2018-09-01T13:21:52Z

(Leicester-Liverpool 1–2) Liverpool sikret sin beste Premier Leauge-start noen gang. Likevel er det nok Alissons brøler de fleste vil huske etter kampen.

Publisert: 01.09.18 15:21 Oppdatert: 01.09.18 16:26

Alisson har blitt lovprist av mange siden overgangen fra Roma. Men etter en perfekt åpning med tre rene bur, klønet brasilianeren det til for seg selv ved sitt første baklengsmål i Liverpool.

Alisson fortvilte ved å slå i stolpen. På sidelinjen var manager Jürgen Klopp tydelig misfornøyd. Det var lett å se at tyskeren skulle ønske at keeperen heller slo ballen unna.

Se tabben i videovinduet øverst i saken.

– Jeg trodde han lærte leksen sin sist uke. For han gjorde nettopp det samme da, og det kunne skjedd mot Brighton. Han lærte ikke. Han prøvde å være for smart. Det blir du straffet for i Premier League , melder Jamie Carragher, tidligere klubbhelt og Sky Sports-ekspert .

– Jeg regnet med at det ville skje, men jeg trodde ikke det skulle skje i den neste kampen. Han er klar over det og vi må bli vant til det, sier Klopp og legger til at flere kunne ryddet opp før tabben.

– Verste forsøket jeg har sett

Joe Gomez, Jordan Henderson og Virgil van Dijk slo dårlige pasninger på rekke og rad, før ballen ble slått tilbake til Alisson som gjorde en håpløs vurdering.

VGLIVE: Slik var kampen minutt for minutt

Hans «Cruyff-finte» ble så mislykket du kan få det i 63. minutt. Kelechi Iheanacho tok enkelt ballen og gjorde jobben enkel for Rachid Ghezzal.

– Jeg ønsker ikke at keeperen skal gjøre «Cruyff-vendinger». Det er den verste «Cruyff-vendingen» jeg noen gang har sett. Det er en grunn til at han har gul trøye og er keeper, mener Jamie Redknapp, tidligere Liverpool-spiller til Sky Sports.

Ble advart

Alisson viste i Roma at han ofte spiller med stor risiko, men gjorde ingen lignende tabber i Italia sist sesong.

Et eksempel på hans ambisiøse spill kan du se her:

25-åringen som kostet 700 millioner kroner har spilt med samme selvtillit i England i begynnelsen, men Martin Keown fikk rett i sin advarsel.

– Han må passe på at han ikke gjør det for mye. Hvis han ikke mikser på hva han gjør, vil han bli avslørt, skrev Arsenals gamle kaptein i Daily Mail etter sist runde.

Liverpools tidligere førstekeepere, Simon Mignolet og Loris Karius , har de siste årene måtte tåle mye kritikk for sitt spill de siste sesongene.

Husker du tabbene til Karius fra mesterligafinalen?

Lyspunktet

Det gledelige for Liverpool er at det likevel ble 2–1-seier etter scoringer før pause av Sadio Mané og Roberto Firmino. Laget har full pott etter fire kamper.

Det er deres beste åpning på en Premier League-sesong. Siden Premier League ble startet i 1992/93 har ikke Merseyside-klubben maktet å vinne mer enn de første tre kampene.

Vi må tilbake til 1990/91-sesongen for å finne en bedre sesongstart av de røde. Under Kenny Daglish vant laget da de første åtte kampene, og endte til slutt på annenplass bak Arsenal.

Liverpools siste seriemesterskap kom i 1989/90.

Slik sikret Liverpool seg seieren sist helg – da Alisson imponerte mer: