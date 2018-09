Walker-kanon sikret City-seier

FOTBALL 2018-09-01T18:21:04Z

(Manchester City - Newcastle 2–1) Regjerende mester Manchester City er tilbake på vinnersporet etter poengtapet mot nyopprykkede Wolverhamtpon forrige helg.

Publisert: 01.09.18 20:21 Oppdatert: 01.09.18 20:49

Pep Guardiolas menn har dermed fortsatt kun to poeng opp til Liverpool og Chelsea som har fått en perfekt start på sesongen med fire av fire mulige seire.

Lørdag lugget det litt igjen. Et drømmetreff fra distanse av Kyle Walker sørget for seier med minst mulig margin mot et veldig defensivt Newcastle.

– Et godt øyeblikk for meg. Det blir vanskelig når de kommer med fem bak og fire på midten, men vi greide det, smilte Walker i et intervju vist på TV2.

Newcastle kom tilbake

Manchester City tok oppskriftsmessig ledelsen tidlig ved Raheem Sterling med et velplassert skudd.

Men så ble det krøll i planene da DeAndre Yedlin, med Newcastles eneste sjanse i 1. omgang utlignet en halvtime ut i oppgjøret.

Sjansebonanza

De lyseblå fra Manchester har ikke tapt mot Newcastle på de siste 21 møtene, og etter hvilen sørget Kyle Walker for at det ikke var fare for tap i kamp nummer 22. Med en kanonkule fra distanse scoret han 2–1, hans første mål for Manchester City siden overgangen fra Tottenham forrige sommer.

Etter dette kom sjansene på løpende bånd for vertene på Etihad Stadium, og at det ikke ble mer enn 2–1, kan Newcastle takke keeper Martin Dubravka og marginer på sin side for. I andre enden skapte gjestene absolutt ingenting etter pause.

– Jeg tror Newcastle-manager, Benítez, er glad for å komme unna uten slakt, oppsummerte TV2s Petter Myhre rett etter kampslutt.

Sane utelatt

En som kun var å se på tribunen lørdag var Leroy Sane. Tyskeren som var en av Citys viktigste spillere forrige sesong, har kun spilt 30 minutter på de tre første kampene i Premier League, ble lørdag utelatt fra troppen.

– Han er fysisk klar. Han trenger ikke mer tid på å komme seg i bedre form, det handler ikke om det, sa Guardiola forrige uke ifølge Daily Mail .