Frankrike-spiss Antoine Griezmann

Griezmann reagerer på FIFA-kåring: – Det er en bisarr avgjørelse

2018-09-06

Tirsdag slapp FIFA listen over dem som kan vinne «årets spiller-prisen» på FIFA-gallaen. Det var én sak ved den nominasjonen som fikk Antoine Griezmann (27) til å reagere.

06.09.18

FIFA -gallaen skal holdes i London 24. september, med blant annet vår egen Ada Hegerberg blant de tre nominerte for årets kvinnelige spiller.

Det største sjokket var ganske sikkert at Lionel Messi ble vraket blant de tre nominerte på herresiden – for første gang på 11 år. Men det var ikke den eneste vrakingen som vakte oppsikt. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah og Luka Modric skal gjøre opp seg imellom i «årets spiller-kategorien» – hvilket innebærer at ingen av sommerens VM-vinnere er blant de nominerte.

Det er noe som får Atlético Madrid-stjernen og nybakt VM-vinner Antoine Griezmann til å steile.

– Det er en bisarr avgjørelse. Og veldig synd. Det er jo et trofé som FIFA deler ut, ikke sant? Og FIFA arrangerer VM. Vi (Frankrike) vant VM og ingen franskmann er nominert. Greit nok at man alltid må foreta et valg i denne sammenhengen. Men det overrasker meg at det ikke er en franskmann blant de utvalgte, sier Griezmann i et intervju med sportsavisen L’Equipe.

Griezmann er ubeskjeden nok til å hevde at han aldri har vært nærmere å vinne prisen.

– Jeg leverte min beste sesong noensinne. OK, riktignok har jeg scoret flere mål i andre sesonger. Men ser man kun på titler var fjorårssesongen min beste, sier han – og sikter til både VM-gullet og Europa League-gullet med Atlético Madrid fra i vår.

I kveld skal franskmannen lede laget sitt angrep mot Tyskland – et gedigent tungvektermøte mellom de to siste VM-mestrene. Og en duell som er en perfekt åpning for det nye turneringsformatet med Nations League – der disse lagene sammen med Nederland utgjør gruppe 1 i A-sjiktet.

VGs tips: Uavgjort

Tyskland skuffet stort med å ryke ut av VM-gruppespillet i pulje med Mexico, Sverige og Sør-Korea, og slik vet landslagssjef Joachim Löw at presset hviler tungt på ham for å levere. Trolig står kampen om førsteplassen mellom kveldens duellanter i München ettersom Nederland ikke er i sin beste form. Vertene er uten Mesut Özil (mb) og Sami Khedira (mb), men har fått inn noen nye spennende folk. Og Leroy Sané (kant) er tilbake etter at han ble vraket foran sommerens sluttspill.

Frankrike mangler Hugo Lloris (k). Gjestene røk 2–3 hjemme for Colombia i mars (privatkamp). Men 9-2-0-flyt etter det er så bunnsolid som man får det. Nå gjelder det å finne igjen tråden fra i sommer. Og det er ikke alltid så lett sånn på direkten.

Vi går for et uavgjort-spill til 3,00 odds. Kampen vises på TV2 Sport Premium, og har spillestopp kl. 20.40.