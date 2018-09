TOMME SETER: Kun 7458 tilskuere møtte opp da Norge slo Panama den 6. juni på Ullevaal Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

NFF om utskjelte billettpriser: – Har kanskje gjort noen feilvurderinger

ULLEVAAL (VG) Fotballpresident Terje Svendsen (62) erkjenner at landslagets billettpriser kanskje ble skrudd for høyt opp etter vårens gode treningskamp-resultater.

De dyreste voksenbillettene til torsdagens Nations League-åpning mot Kypros på Ullevaal Stadion koster 500 kroner. De billigste voksenbillettene koster 300 kroner. Prisnivået er langt høyere enn de var for vårens treningskamper, men også høyere enn tellende hjemmekamper på høsten i 2016 og 2014.

Til sammenligning kostet det på høsten i 2014 mellom 100 og 300 kroner for en voksenbillett til EM-kvalifiseringskampen mot Bulgaria. De billigste voksenbillettene i VM-kvalifiseringen mot San Marino på høsten i 2016 kostet 200 kroner.

Tilskuertall på Ullevaal under Lagerbäck Panama (6. juni 2018): 7458 Australia (23. mars 2018): 5871 Nord-Irland (8. oktober 2017): 10 244 Aserbajdsjan (1. september 2017): 8599 Norge - Sverige (13. juni 2017): 11 940 Tsjekkia (10. juni 2017): 12 179

– Man har vurdert at de sportslige resultatene (fire strake seirer i treningskampene på våren 2018) skulle gi noe mer medvind, men vi må i ettertid konstatere at de ikke har gjort det, og da må vi gjøre en vurdering av det. Vi må ta selvkritikk og se at vi kanskje har gjort noen feilvurderinger, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Har kun solgt 5500

Fungerende generalsekretær Kai Erik Aarstad opplyste under en pressekonferanse på Ullevaal Stadion tirsdag formiddag om at det er solgt 5500 billetter til torsdagens hjemmekamp mot Kypros.

– Det er skuffende og naturlig nok langt under det vi forventet, sier Aarstad, som opplyser om at de håpet på mellom 13.000 og 15.000 tilskuere på kampen.

Billettprisene til Kypros-kampen fikk sterk kritikk på sosiale medier da de ble offentliggjort i starten av august. «Disse prisene er helt kokos», «... det her kan dere f ... ikke mene...» og «.. noe av det mest piss-arrogante jeg har sett på lenge. Har Messi blitt norsk?», var noen av reaksjonene på Twitter .

Nå åpner NFF for at prisene kan bli justert ned som en følge av det skuffende billettsalget til Kypros-kampen.

– Vi hadde planlagt å holde dette prisbildet for tellende kamper i 2018 og 2019, men vi har kanskje overvurdert interessen eller betydningen av de gode resultatene til herrelandslaget i det siste. Vi må antageligvis ta poeng i viktige kamper før interessen øker, sier Aarstad.

– Feilvurdering en eller annen plass

– I etterpåklokskapens lys burde vi kanskje vurdert det annerledes. Jeg tror ikke vi gjorde en feilvurdering da vi satt og gjorde budsjettprosessen og satt prisingen. Men vi har gjort en feilvurdering en eller annen plass, og det er vi ydmyke for, sier Kai-Erik Aarstad til VG.

Han understreker at det er mulig for en hel familie (to voksne og to barn) å gå på Ullevaal for 800 kroner.

– Det er ikke spesielt dyrt, sier han.

– Er det sannsynlig at prisene vil gå litt ned til neste kamp – uavhengig av hvordan det går mot Kypros?

– I utgangspunktet ikke. Vi har satt en prisstruktur for denne kvaliken. Vi har solgt billetter til de kampene allerede, så det gjør det litt komplisert. Men: Vi må vurdere det.