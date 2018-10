STYRER SKUTA: Mark Noble (t.h.) tar en prat med manager Manuel Pellegrini under West Hams kamp mot Manchester United. Foto: IAN KINGTON/AFP

Kapteinens oppgjør bidro til West Hams snuoperasjon

En vellykket formasjonsendring og en skjennepreken. Der har du to grunner til at West Ham er på vinnersporet igjen.

Publisert: 05.10.18 16:02

Og at manager Manuel Pellegrini trolig fortsatt styrer butikken fra sidelinjen på London Stadium.

Premier League -starten ble et lite mareritt for 65-åringen med fire strake tap for Liverpool, Bournemouth, Arsenal og Wolverhampton. Det siste tapet på overtid mot nyopprykkede «Wolves», fikk kaptein Mark Noble til å tenne på alle pluggene.

Veteranen med over 440 kamper for London-klubben kom aldri på banen i hjemmetapet mot Wolverhampton. Men da manager Pellegrini rutinemessig samlet sitt team for å gå gjennom den første analysen etter kampen før han skulle snakke med spillerne, kom Mark Noble chileneren i forkjøpet.

Kapteinen smalt igjen døren til garderoben og skjelte ut spillerne. Ifølge Daily Mail sparte han ikke på noe i sin fem minutter lange tordentale.

Noble kritiserte spillerne blant annet for mangel på engasjement.

– Det ser ikke ut som dere bryr dere, og det aksepterer ikke denne klubben, skal kapteinen ha sagt samtidig som han etterlyste mer innsats fra spillerne som ble kjøpt for store penger før denne sesongen.

Det var 1. september. Etter det har West Ham 3–1-seier mot Everton, 0–0 mot Chelsea og 3–1-seier mot Manchester United i Premier League og 8–0 mot Macclesfield i ligacupen.

Det ble også tatt grep på banen.

Manuel Pellegrini gikk bort fra sin vante 4–2–3–1-formasjon og over til tre spillere sentralt på midtbanen – og så var kaptein Noble tilbake i startelleveren.

I kveld skal West Ham møte Brighton borte. Her har de en jobb å gjøre. Forrige sesong vant Brighton begge oppgjørene i serien.

Tror på Brighton

BBC-ekspert Mark Lawrenson tror London-klubben går på sin første smell på fire kamper.

– Selv om Mark Noble har røsket opp i ting så betyr det ikke at alt går veien. Det vil være typisk for West Ham akkurat nå om de går på en smell når de akkurat har kommet seg på beina, mener Lawrenson og peker på en annen grunn til hjemmeseier.

– Hjemmeformen blir avgjørende for Brighton denne sesongen. De har bare vunnet to av 23 bortekamper siden opprykket til Premier League i 2017.

VG TIPS: Den åttende Premier League-runden tyvstarter fredag kveld der Brighton skal forsøke å komme seg på vinnersporet igjen, mens West Ham bare skal fortsette sin gode trend. Et pussig poeng i forkant her er at hjemmelaget ikke har tapt to strake hjemmekamper i PL etter opprykket for to sesonger siden. Og Hammers har ikke vunnet to bortematcher i ligaen på rad på 20 måneder. Brighton står uten seier siden andre ligarunde i midten av august.

Stephens (mb) må helsesjekkes. West Ham åpnet ligasesongen med fire strake tap. Men på de tre siste kampene har London-laget slått både Man. Utd. (3–1) og Everton (3–1) og klart 0–0 mot Chelsea – hvilket er meget sterkt. Arnautovic (a) vil trolig trosse knesmertene og spille igjen. Men Hernández (a) er trolig ikke med. Det samme gjelder Sánchez (mb) og Wilshere (mb). Brightons selvtillit har fått seg en trøkk – nå er det dags for å reparere.

Derfor går vi for et spill på Brighton-seier til 2,50 i odds. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium, og spillestopp er kl. 20.55.