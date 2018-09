Eurosport-studio knekker sammen av latter etter «Nystemten»-stunt

BERGEN (VG) At bergensere synger med på «Nystemten» selv om de ikke er Brann-spillere, er ikke noe nytt. At en trønder slenger seg med, er mer oppsiktsvekkende.

Det var akkurat det som skjedde da Ranheim gjestet Brann søndag.

Trønder og Ranheim-gutt Michael Karlsen stilte seg opp bak Brann-laget da «Nystemten» tradisjonen tro runget ut over stadion i forkant av kampstart, og det gikk ikke upåvirket hen.

Det er ikke lenge siden VG omtalte hvordan bergensere gjør akkurat så selv om de ikke er en del av Brann (se video under) . Det har skapt diskusjon i Fotball-Norge .

– Det er så stor idrett. Det er så klasse, utbrøt tidligere fotballproff Bernt Hulsker i Eurosports fotballstudio, til latter fra samtlige til stede, om gesten til Michael Karlsen.

– Se hvordan gutta flirer, fortsatte en lattermild Hulsker mens bildene av Karlsen rullet på skjermen.

Etter kampen møtte en smilende Karlsen VGs reporter på stadion.

– Jeg har vært ganske lei at det er så mye diskusjoner om hvem som skal få lov til å synge og at folk reagerer på det, så jeg kjørte eget løp på det. Og så er det en fin sang, sier Karlsen, og påpeker at sangen tross alt er skrevet av en trønder.

– Jeg regner med at diskusjonen rundt om i Fotball-Norge er lagt død nå. Alt skal være så alvorlig, men det er bare artig, sier Karlsen.

Også på sosiale medier godtet flere seg, blant andre Eurosports Kristian Oma og kollega Vegard Vaagbø. Sistnevnte beskriver det som «Årets øyeblikk i Eliteserien».

PS: Brann vant kampen 1-0 og er med det fortsatt to poeng bak serieleder RBK.