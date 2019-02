Lazio-trener Simone Inzaghi gir sine instruksjoner til Senad Lulic i Europa League-kampen mot Sevilla. Foto: Miguel Morenatti / TT NYHETSBYRÅN

Denne uken blir avgjørende: Inzaghi ber spillerne vise mer respekt

Denne uken kan bli helt avgjørende for både Lazio og trener Simone Inzaghi, som har bedt spillerne sine vise mer respekt.

Publisert: 26.02.19 06:58







Neida, vi snakker ikke om Maurizio Sarri-nivå, men Lazio-treneren mente det var riktig å si ifra etter Patrics oppførsel i Sevilla: Da forsvarsspilleren ble byttet ut, gikk han rett i garderoben og satte seg ikke på benken. Lazio var forøvrig sjanseløs og tapte 3–0 totalt.

Nå handler det om Coppa Italia-semifinale mot AC Milan tirsdag og så hovedstadsderby mot AS Roma til helgen.

– Denne uken står mye på spill for Lazio og Simeone Inzaghi. En Coppa Italia-finale vil bety mye for en klubb som er langt bak å kunne konkurrere om Scudettoen, samtidig som helgens Derby della Capitale byr på mer enn bare byens stolthet. Vinner Roma der, begynner avstanden opp til topp fire og Champions League-plass å bli skummelt stor, sier Even Braastad, kommentator på Strive.

Lazio ligger i øyeblikket på 6. plass - med AS Roma på plassen foran. Også i Italia handler det om å bli topp 4 om en skal til Champions League.

– Lazio mistet 4. plassen i sluttminuttene av forrige sesong mot Inter. Inter klarte dermed å beholde stammen i laget, samtidig som de kunne investere i spillere som forsterket dem i alle ledd. Om topp 4 glipper for Lazio også i år, er det fort kroken på døra for Inzaghi som trener, og det er naturlig å tenke at Sergej Milinkovic-Savic også vil ønske å reise til en klubb hvor han får spille Champions League og kjempe om titler, mener Braastad, som også driver en podcast om italiensk fotball, «Støvelball».

Da Inzaghi stjal showet i Pirlos avskjedskamp:

Corriere dello Sport hevder at klubbpresidenten Lotito har holdt tale til troppen for å motivere dem - og vise sitt aller beste i de to kampene denne uken. Samtidig har Inzaghi bedt dem vise mer respekt, skriver avisen.

Ingen Lazio-supportere stiller spørsmål ved om Inzaghi gjør sitt ypperste og hvilken klubb hans hjerte slår for. Han har vunnet og tapt med klubben som han elsker, både som spiller og nå trener.

– Inzaghi har gått gradene som trener i Lazio, og har vært i klubben sammenhengende i 20 år nå, snart tre av de som hovedtrener, sier Even Braastad.

– Forrige sesong begynte de å se ut som en reell topp fire-kandidat igjen, noe de kun har klart én gang siden 2011/12-sesongen.

Juventus og Napoli blir sikkert to av de fire til Champions League. Kampen om plassene bak er hard.

– Det er dømt til å bli to «tapere» blant de fire lagene det er nærliggende å tenke skal være bak Napoli og Juventus. Per nå ser Roma, Milan og Inter sterkere ut i ligaen, men Coppa Italia byr på en mulighet for en tittel for Inzaghi, sier Even Braastad.

– Forrige sesong var Lazio mestscorende i Serie A , men slet defensivt. De slipper inn cirka like mange mål i snitt nå, men scorer langt færre. Nå møter det et Milan som virkelig har funnet ut av både det defensive og offensive.

VGs tips: Uavgjort

Den første av to semifinaler mellom de to tradisjonsrike klubbene, som møttes i tilsvarende oppgjør også i fjor. Da vant Milan etter straffer etter to 0-0-oppgjør, det siste på bortebane, og også i denne sesongens Serie A er det fordel Milano-laget. For seks runder siden lå de to à poeng, nå er Milan (4-2-0) på 4. plass syv poeng foran 8.-plasserte Lazio (2-1-3). Vi tror hjemmefordelen spiller inn, men ikke nok til at det blir Lazio-seier.

Uavgjort gir 2,90 i odds og spillestopp er 20.55. Kampen ser du på Viasport2.

