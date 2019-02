STØTTES AV LEGENDE: Ole Gunnar Solskjær fortjener Manchester United-jobben, mener legenden Ruud Gullit. Foto: AFP / AP

Fotballegende med Solskjær-bønn til United-ledelsen: – De forstår det ikke!

MANCHESTER (VG) Nederlandske Ruud Gullit (56) ønsket å rette en beskjed til Manchester United-ledelsen på BBC. Budskapet var tydelig: Ansett Ole Gunnar Solskjær (45) som permanent manager.

Publisert: 25.02.19 08:22







Gullit satt i ekspertpanelet i det populære programmet Match of the Day 2 søndag kveld. Etter at de hadde analysert 0–0-kampen mellom Manchester United og Liverpool, vendte Gullit blikket mot kamera.

– Jeg vil gjerne si noe til ledelsen i Manchester United: Nå har dere prøvd med tre managere fra utenfor klubben. Alle mislyktes. Nå har dere en som er fra innsiden av klubben, og han har vært en umiddelbar suksess. Alle de tidligere United-spillerne støtter ham på TV. Det er rett og slett den riktige tingen å gjøre. Gi ham jobben, for han er en del av Manchester United, sier den tidligere AC Milan-stjernen.

les også Solskjær til VG om Klopps «dritt-melding»: – Han kan mene hva han vil

Programleder Mark Chapman ler og sier at Gullit henvender seg til kameraet som om han snakker direkte til United-ledelsen.

– Ja, for de forstår det ikke! De har prøvd tre outsidere, og det fungerte ikke i det hele tatt. Jeg vet at det er vanskelig å lykkes etter Ferguson. Jeg vet det. Men nå har de en som alle elsker, som alle stoler på, som kjenner klubben, alle spillerne liker ham, alle er fornøyde, fortsetter den nederlandske EM-helten fra 1988.

Poenget mot Liverpool, som kom til tross for enorme skadeproblemer for United, gjør Solskjær historisk i Premier League -sammenheng. Ingen manager har, siden ligaen ble omdøpt i 1992, tatt like mange poeng som Solskjær på sine 10 første kamper.

Med 26 poeng så langt overgår Solskjær den tidligere Chelsea-manageren Guus Hiddink, som tok 25 poeng på sine 10 første kamper i 2009.

– Gi ham jobben, og gi ham spillerne han trenger til sommeren. Han kommer til å gjøre det bra. Han har allerede gjort det bra med disse spillerne, men jeg tror han trenger tre nye spillere, og da kommer han til å lykkes, avslutter Ruud Gullit om Solskjær.

les også Hva nå, Solskjær?

Den andre eksperten i BBCs studio, Premier League-legenden Alan Shearer, er også full av lovord om nordmannen.

– Han har bygget et samhold over de siste ukene. Alle spillerne gir alt. Sånn var det ikke før. Han gjør en strålende jobb, sier den tidligere storscoreren.