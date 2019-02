TRENER-LEGENDE: Brian Clough. Foto: BOB COLLIER / X00521

«Clough-derby» samler fiendene

Tenk deg et derby på ligaens nivå to - der vinneren får et trofé oppkalt etter en av Englands mest berømte klubbtrenere.

Kampene mellom Nottigham Forest og Derby kalles gjerne for «East Midlands-derby». Men vi kunne like gjerne kalle det «Brian Clough-derbyet».

For er det en person binder sammen de to lagene, er det Brian Clough. Han hadde stor suksess med begge. Siden 2007 har vinneren i dette derby fått en pokal som kalles «Brian Clough Trophy».

Byene ligger 22 kilometer mellom hverandre, og har egentlig rivalklubber nærmere seg. Forest har Notts County på den andre siden av elva Trent. Derby har Chesterfield, men de har som oftest spilt i ulike divisjoner - derfor har dette derbyet ikke blitt så stort.

Mellom Nottingham Forest og Derby er det derimot en bitter rivalisering. Flere ganger har derbyet endt med bråk mellom supporterne, men de siste årene har det ikke vært noen problemer.

De møttes første gang i 1892 - og Forest vant 3–2.

Brian Clough har altså vært i begge klubbene. Han førte Derby til nivå én på slutten av 1960-tallet og tre år senere ble det ligamestere. Det kom som et sjokk da Clough sa opp jobben den 15. oktober 1973.

I januar 1975 ble han manager i Nottingham Forest, som også lå på nivå to da han overtok. Etter å ha skaffet seg et par av spillerne han hadde hatt i Derby, ble det opprykk våren 1977 - og året etter vant Cloughs Forest ligaen med syv poengs forsprang til Liverpool. Det ble også to Europacup-triumfer og flere andre trofeer for Clough i Nottingham.

Hvem som «eier» Clough (som døde i 2004) mest, strides supporterne i de to klubbene om. Faktum er uansett at han var først i Derby og lengst i Nottingham.

VG-journalist Knut Espen Svegaarden har kåret Clough til tidenes nest beste trener.

VG-tips: Uavgjort

Championship og lokaloppgjør. Begge klubber befinner seg i det sjiktet like under playoff-sonen som eventuelt gir to nervepirrende playoff-semifinaler i mai. For slik det ser ut nå er målet om å nå et direkte opprykk via de to øverste tabellplassene trolig for vrient. Tenk på Derby som onsdag røk 0-1 hjemme for tabellutsatte Millwall - en kamp der Derby kun hadde én avslutning på mål. Frank Lampards lag må opp noen hakk fra den kampen. Vi må se mer energi i laget, mer kreativitet og en tydeligere vilje til å vinne. Mot Millwall gamblet Mr.Lampard med en ny formasjon. Ikke godt å si om han velger den samme varianten igjen. Nottingham har vunnet tre av fire siste hjemmekamper. Men de er fortsatt fire poeng bak gjestene. Og de har bare stengt buret i én av 12 siste oppgjør. Vi tror dette kan bli jevnt.

Uavgjort gir 3,15 i odds. Du må levere innen kl. 20.40. Kampen kan du se på Viasport2.

