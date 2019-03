RANHEIM-LEDER: Frank Lidahl under et VG-intervju i desember 2017. Foto: Therese Alice Sanne

NFF bekrefter: Mistanke om kampfiksing i Ranheim-kamp

For andre gang på få dager er det mistanke om at en kamp med et norsk lag involvert er fikset. Denne gangen gjelder det Ranheim.

Både Jerv og Ranheim møtte latviske Ventspils i treningskamper i Marbella i Spania.

– Bare det å snakke om at dette kan ha skjedd, frambringer kvalme hos meg, sier Ranheim-leder Frank Lidahl til TV 2.

les også Jerv-trener om kampfiksingsmistanke: – De gikk «hals over hode» fremover

Ifølge kanalen ble oddsen for at det skulle komme scoringer sent i kampen bare lavere og lavere, og ved 90 spilte minutter, på stillingen 2-0 til Ventspils, var oddsen på at det skulle komme flere mål, nede i 1,50. Det var med andre ord uvanlig stor tro på at det ville komme flere mål, noe som også skjedde.

På overtid gjorde Ventspils 3-0 før Ranheim reduserte én gang. Det ente 3-1.

– Vi er kjent med de påstandene og sjekker opp disse på lik linje med andre mistanker. UEFA er også på ballen, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn til TV 2.

Det er ingen mistanke om at Ranheim er involvert.

Til sin egen hjemmeside omtalte Ranheim-trener Svein Maalen det som en «fryktelig rar kamp» rett etter at den ble spilt, 25. februar.

− Vi møter en veldig annerledes motstander enn vi er vant til. Vi har klart flere målsjanser enn dem, men de scorer på tre av de fire-fem de har, sa Maalen til egne hjemmesider da, og la til at eget lag fikk «veldig mange sjanser» og ble gitt «enorme rom» i 1-3-tapet.

les også Nchimunya Mweetwa står frem: Derfor var jeg en kampfikser

Etter møtet med Jerv konfronterte Romsdals Budstikke latviernes pressesjef Michael Korolov med kampfiksingsmistankene.

– Vi stilte en blanding av andrelag og tredjelag med mange unge spillere, fordi vi stiller det beste laget mot Molde (fredag). Det ble noen sjanser på slutten, men keeperen vår gjorde to-tre store redninger. Jeg ser ikke problemet, det er uriktige påstander, svarte Korolov.

Jerv-trener Arne Sandstø beskrev de ti siste minuttene mot Ventspils som «ville».

– Det var ikke noe mistenkelig i kampen før det gjensto omtrent ti minutter. Da var det noen ville minutter, og de gikk «hals over hode» fremover, sa Sandstø til VG.

Han tenkte at motstanderen satset alt fremover i håp om å vinne kampen.

– Det var jo en treningskamp, og det er lov for lag å øve på forskjellige ting. Men de gikk frem med åtte mann, og hadde to igjen bak - selv om vi hadde tre mann på topp. Det resulterte i at vi fikk syv-åtte store overgangsmuligheter på slutten, beskriver Sandstø og la til:

– Vi kunne jo også blitt beskyldt for å opptre mistenkelig, for det ble misbrukt noen enorme sjanser alene med keeper. Men jeg har aldri opplevd at en motstander har kastet så mange spillere fremover over en så lang periode.

