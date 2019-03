Guardiola om Citys nye helt: – Alle må lære av ham

Oleksandr Zintsjenko (22) er fotballspilleren som aldri klager. Nå hylles han av Manchester City-supporterne – og ikke minst av manager Pep Guardiola.

– Alle må lære ham, sa City-manageren på en pressekonferanse nylig.

Han snakket om lenge om hvordan ukraineren biter tennene sammen og trener like hardt - uansett om han blir tatt ut på laget eller ikke.

– Han spilte ikke et minutt i de seks-syv-åtte første kampene av sesongen. Likevel hadde han ingen dårlige treninger. Viste aldri at han var skuffet. Måten han oppførte seg på, han var alltid positiv ... Jeg er så fornøyd med ham, han fortjener min respekt, sa Guardiola - og viste tydelig at han snakket fra hjertet om sin nye venstreback. Han avslørte også at det var rett før ukraineren forsvant fra Etihad i sommer, men Zintsjenko var besatt på å jobbe seg til plass hos City.

Oleksandr Zintsjenko kom til Manchester City i 2016, men ble lånt direkte ut til PSV Eindhoven. City kjøpte Ufa-spilleren (samme by som Patrick Thoresen spilte ishockey for i sin tid) etter at han hadde imponert dem som ukraina i EM 2016.

Den gang var han midtbanespiller, og i kamp med karer som Kevin De Bruyne , Ilkay Gundogan, Fernandinho og Yaya Touré var det ingen muligheter til spilletid.

– For å være ærlig, så var det en tøff tid i Nederland. Av en eller annen grunn spilte jeg ikke, og jeg var opprørt i noen måneder, sier ukraineren til Manchester Citys hjemmeside.

Som venstreback har Zintsjenko hatt en sterk vinter for City. Han har spilt seks ligakamper - og City står med seier i samtlige. Han var også god i ligacupfinalen mot Chelsea.

City taper altså ikke når Zintsjenko spiller. Inkludert åtte kamper i 2018-sesongen står han med 14 seriekamper og 14 seirer. Nå tyder mye på at venstrebackplassen er hans så lenge han er skadefri.

Som tidligere midtbanespiller viser han også offensive kvaliteter. I den berømmelige 6–0-seieren over Chelsea hadde han målgivende pasninger både til Sergio Agüero og Raheem Sterling.

Zintsjenkos eneste tap i City-drakten kom mot Mohamed Elyounoussi og Basel i mars 2018. Nordmannen sto bak ett av målene i 2–1-seieren.

I alt har han 32 opptredener i den himmelblå drakten. 30 av dem har endt med seier, blant annet alle de 27 i interne engelske turneringer.

