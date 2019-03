KLAR: Ole Gunnar Solskjær blir United-manager på permanent basis ifølge sin gamle lagkamerat Gary Neville. Foto: John Peters / Manchester United

Gary Neville: - Jeg blir overrasket om Solskjær ikke har fått jobben i løpet av noen få uker

PARIS (VG) Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville tror Ole Gunnar Solskjær vil få managerjobben i United på permanent basis i midten av mars.

Publisert: 06.03.19 20:18 Oppdatert: 06.03.19 20:41







Vil Ole Gunnar Solskjær bli den neste United-manageren permanent, spurte Jan Åge Fjørtoft.

– Han vil. Han er trolig konge, president og statsminister av Norge. Oles resultater til nå er Premier League-vinnende-resultater. Jeg blir overrasket om Solskjær ikke har fått jobben i løpet av noen få uker, sier Solskjærs gamle lagkamerat, som identifiserer det kommende landslagsoppholdet etter FA-cupkampen mot Wolves 16. mars, som et passende tidspunkt.

- Men vi kan fortelle dere at Gary Neville er veldig klar og tydelig på at Ole Gunnar Solskjær har fått beskjed om at han har fått Manchester United -jobben, og signaturene vil bli gjort når det er landskamper nå senere i mars.

VG har vært i kontakt med representanter fra Manchester United på Parc des Princes i Paris. Konfrontert med Nevilles uttalelser svarer klubben at det ikke er tatt noen avgjørelse angående den permanente managerjobben, og at situasjonen er den samme som da Ole Gunnar Solskjær ble ansatt som midlertidig manager.

Det er familien Glazer som eier Manchester United. Det er svært sjeldent de er på kamper. Mot Fulham var Avram Glazer på tilstede, han har også møtt Solskjær i Paris.

Den britiske tabloidavisen The Sun meldte i midten av februar at Manchester United allerede da hadde bestemt seg for å Solskjær jobben permanent.

– Det er helt riktig av Manchester United å ta en avgjørelse nå, sier tidligere Manchester United-spiller Henning Berg på Viasat.