Solskjær svarer Berg: – Ikke helt på viddene

LONDON (VG) Ole Gunnar Solskjærs (46) første Premier League-tap som Manchester United-manager var en av lagets beste kamper under nordmannen, mener tidligere lagkamerat Henning Berg (49).

Berg, som spilte med Solskjær i United i tre år, gjestet VGTVs studio under Arsenals 2–0-seier over United og felte en positiv dom over gamleklubbens prestasjon til tross for at det endte i tap.

– Jeg synes United har spilt en veldig god kamp. De har hatt mange sjanser, sier den nåværende Stabæk-treneren og fortsetter:

– Alt i alt spiller United en av sine bedre kamper. De har nok sjanser til å score både to og kanskje tre mål. Spillemessig også, med ballen, synes jeg de gjør veldig mye bra.

På pressekonferansen etter kampen spurte VG den norske manageren om han er enig i Bergs uttalelser om at det var en av lagets «bedre kamper».

– Han har et godt poeng, for det er ikke veldig ofte du spiller borte mot Arsenal og skaper fire eller fem like store sjanser som vi gjorde. Og Arsenal hadde virkelig ingen sjanser. De scoret på et langskudd og fikk en straffe og skapte ikke noe særlig. Henning er ikke helt på viddene, for å være ærlig, sier Solskjær til VG.

Fikk ros av legende

Humøret hans tydet ikke på at han akkurat hadde tapt sin første seriekamp i jobben. Da han entret pressekonferanse-amfiet på Emirates en drøy halvtime etter kampslutt, møtte Solskjær på Arsenal-legenden Tony Adams, som var på vei gjennom rommet.

Adams hilste på nordmannen og ga ham noen varme ord om United-jobben så langt.

– Det er så godt å se fine folk gjøre det bra. Gud velsigne deg, sa mannen med nest flest kamper i Arsenal-historien, som spilte flere ganger mot Solskjær på sent 1990- og tidlig 2000-tall.

Så satte Solskjær seg på podiet, smilte og nikket til noen journalister, og svarte på spørsmål med godt humør.

– Vi skapte store sjanser, traff metallet to ganger, keeperen deres spilte bra … Når det kommer til det vi kan kontrollere, altså vår egen prestasjon, burde vi ikke være for skuffet, sier han – etter å ha kritisert dommeren for det han mener var en feil idømt straffe til Arsenal.

Statistikk: «Burde» vunnet

Så langt har det meste gått hans vei i den foreløpig midlertidige managerjobben. United har vunnet tette kamper og hatt marginene med seg, som mot Tottenham i februar eller PSG i midtuken, og statistikken viser at laget har fått godt betalt under Solskjær.

Tallene for «expected goals» (xG, forventede mål), som regner ut hvor mange mål et lag «burde» scoret basert på hvor store sjanser de har skapt, viser at United – før kampen mot Arsenal – hadde prestert ganske langt «over evne» med 29 scorede mål mot 25,74 forventede mål.

Men i kampen mot Arsenal snudde lykken: Basert på xG-modellen «burde» United scoret 2,37 mål mot Arsenals 1,53, og dermed vunnet kampen, men i stedet endte det 2–0 til Arsenal.

Uten det omdiskuterte straffesparket ville Arsenal vært helt nede i 0,77 forventede mål.

– Vi har vunnet kamper vi ikke fortjente å vinne, og i dag tapte vi en kamp vi ikke fortjente å tape, oppsummerer Solskjær.

En seier i London ville gitt laget hans et pusterom på fire poeng ned til femteplassen. Nå er det i stedet United som ligger på femteplass, med to poeng opp til den viktige fjerdeplassen og bare ett poeng ned til sjetteplass Chelsea, som har en kamp mindre spilt.

– Det kommer til å bli avgjort i de helt siste kampene. Men vi har gitt oss selv en kjempesjanse til å kjempe om disse plassene. Vi er i en god posisjon, sier Solskjær, som ikke lar sitt første Premier League -tap ta fra ham smilet.