TILBAKE TIL HVERDAGEN: Ole Gunnar Solskjær tok en tur til renseriet i Cheshire dagen etter 3–1-seieren over PSG. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Slik vil United-jobben endre Solskjærs liv: – Mer ansvar, mer penger

MANCHESTER (VG) Det aller meste tyder på at Ole Gunnar Solskjær (46) blir Manchester Uniteds neste permanente manager. Det vil innebære store endringer fra den midlertidige jobben han har hatt så langt, mener ekspertene.

Britisk presse, tidligere Manchester United -spillere og Solskjærs nåværende spillere er samstemte – alle tar for gitt at nordmannen får jobben.

Romelu Lukaku sa etter 3–1-seieren i Paris at «jeg tror det allerede er bestemt. Jeg tror han får jobben. Han burde få den.» Lagkamerat Luke Shaw sier at «det virker sikkert at han får jobben. Vi elsker Ole».

Troverdige ESPN melder at spillerne forventer at Solskjær får jobben i god tid før sesongslutt, og at støtteapparatet i klubben simpelthen venter på at direktør Ed Woodward skal offentliggjøre avgjørelsen. Fredag bekreftet Solskjær for øvrig at treårskontrakten han signerte med Molde i desember, er terminert.

United-legenden Gary Neville sa til Viasport allerede før kampen at han tror klubben gir Solskjær jobben allerede i løpet av denne måneden.

– Jeg blir overrasket hvis Solskjær ikke får jobben under landslagspausen (19.- 27. mars), sa Solskjærs tidligere lagkamerat før dette omdiskuterte dramaet sendte United til himmels:

Etter den sensasjonelle snuoperasjonen mot PSG ser ingenting ut til å stå i veien mellom Solskjær og jobben lenger. I den forbindelse har VG snakket med flere eksperter på Manchester United som gir et innblikk i hvordan nordmannens liv kan endre seg hvis – eller snarere når – han går fra å være midlertidig til permanent manager i en av verdens største fotballklubber.

Lønn

– Mer ansvar, mer penger. Selvfølgelig vil han tjene mye mer enn han gjør som midlertidig manager, sier den anerkjente United-eksperten Andy Mitten, som blant annet er redaktør i bladet United We Stand og har skrevet en lang rekke bøker om klubben.

Det er ikke kjent hvor mye Solskjær tjener i løpet av månedene som midlertidig manager, annet enn at Daily Mirror har hevdet at han vil få en bonus på 22 millioner kroner dersom han fører dem til Champions League.

Chris Wheeler, som dekker United daglig for storavisen Daily Mail, ser for seg at Solskjær signerer en treårskontrakt dersom han får jobben permanent. Det samme tror ESPN-journalist Mark Ogden, som er kjent som en av de med best kildenettverk i United.

– Han vil garantert få en betydelig lønnsøkning. David Moyes tjente 4,5 millioner pund i året, Louis van Gaal tjente rundt 7 millioner, mens José Mourinho tjente 12 millioner. Jeg tror Solskjær sannsynligvis ville tjent noe i nærheten av Moyes og Van Gaal, sier Wheeler.

Omgjort til kroner tilsvarer det en estimert årslønn på mellom 50 og 80 millioner dersom Solskjær-lønnen skulle ligge et sted mellom de to forgjengerne. Ogden spår en lønn på rundt 85 millioner kroner i året.

Ansvar og press

Foreløpig har Solskjærs jobb gått ut på å stable United på bena dag for dag, uke for uke. Og selv om han sier at han snakker mye med klubben om hva han mener burde gjøres i fremtiden, har han foreløpig ikke ansvaret for eller makten til å bestemme over Uniteds langsiktige strategi.

– Så langt har det vært veldig kortsiktig. Hvis han får jobben, vil han måtte ta et stort, dypt pust og peile ut en visjon for hvordan Manchester United burde se ut på lang sikt. Det blir en mye mer seriøs rolle. Solskjær vil måtte se på hvilke spillere United ønsker å signere det neste halvåret, det neste året og de neste to årene, sier Andy Mitten.

Og målet er ikke beskjedent: Manchester United har som ambisjon å komme seg tilbake blant verdens aller, aller beste fotballklubber. Å vinne Premier League for første gang siden 2013, og Champions League for første gang siden 2008, er naturlige mål i løpet av de neste fem årene.

– Solskjær vil måtte takle mye mer press og forventninger. Det har vært lett for ham så langt, uten forventninger, men det blir nok den største endringer hvis han blir «the main man», sier Mark Ogden.

Overganger

Solskjærs første store oppgave, dersom han skulle få den permanente jobben, vil være å planlegge og gjennomføre sommerens overgangsvindu. Med flere spillere på utgående kontrakt, inkludert profilene Ander Herrera og Juan Mata, er det grunn til å tro at det vil skje store omveltninger i troppen.

– Han kommer til å ha stor innvirkning på hvilke spillere som hentes inn. Han vil få muligheten til å begynne å forme troppen slik han ønsker, Han har sagt at han allerede har snakket med Woodward om mulige signeringer, sier Wheeler.

– Hvor mye penger kan han få til disposisjon?

– «The sky is the limit» for Manchester United når det kommer til penger, dersom de virkelig har lyst på en spiller, sier Wheeler, som tror Solskjær og klubben deler samme oppfatning av hvilke spillere som er ønsket:

– De vil ha unge spillere med potensial for videresalg. Det var ikke Mourinho enig i, men et av plussene med Ole er at han deler klubbens beundring for unge, raske angrepsspillere.

En som tilsvarer den beskrivelsen, er den engelske Dortmund-sensasjonen Jadon Sancho (18), som har blitt koblet til en United-overgang de siste dagene. Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly (27) er en annen spiller som angivelig er sterkt ønsket av klubben.

AKTUELL: Jadon Sancho blir koblet til Manchester United. Foto: BERND THISSEN / dpa

Jobbe med sportsdirektør

De fleste toppklubbene i Premier League har en sportsdirektør som fungerer som bindeledd mellom manageren og klubbledelsen, og som har et overordnet ansvar for kjøp og salg av spillere. Manchester City har Txiki Begiristain, mens Liverpool har Michael Edwards.

United har foreløpig ikke ansatt noen i en slik funksjon, men direktør Woodward har gjort det klart at de undersøker mulighetene.

– De kommer nok til å ansette en sportsdirektør før sommeren. Men jeg tror ikke det kommer til å endre Oles rolle, for det er allerede folk i klubben som prøver å fylle funksjonen til en sportsdirektør. Man må jo bare håpe at de vil ansette noen som Solskjær går god for, sier Wheeler.

– Det vil være en person som kommer inn med ny kunnskap, og som kan fungere som sparringpartner for Solskjær når de skal finne ut hvilke spillere de vil signere. Managerjobben har blitt for omfattende til at du kan gjøre alt alene, så jeg tror ikke Ole ville hatt noe imot å jobbe med en sportsdirektør, sier Mitten.

Familie

Solskjær var godt installert med familien i Kristiansund da United slo på tråden med et tilbud som kun kommer én gang i livet. Han er gift med Silje og har tre barn: Eldstesønnen Noah gjør ferdig videregående skole, datteren Karna gjør ferdig ungdomsskolen, mens yngstesønnen Elijah går på barneskolen.

– Vi fikk aldri skikkelig tid til å sette oss ned alle sammen og diskutere hva jeg skulle gjøre fordi det måtte tas en avgjørelse med en gang. For meg var det umulig å si nei da klubben ringte og tilbød meg denne fantastiske jobben, sa Solskjær i et intervju med United-Supporteren i slutten av januar.

– Jeg og familien min får heller justere oss etter hvert. Jeg ser fram til hver gang de kommer på besøk. De gjør det bra på skolen alle tre og får også god støtte fra skolen, og derfor får de lov til å ta noen dager fri innimellom og heller jobbe herfra, sa han.

KONA: Ole Gunnar Solskjær sammen med kona Silje. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Familien hans var senest på besøk i vinterferien. En eventuell permanent jobb i United vil kanskje føre til at resten av Solskjær-familien flytter etter. Det var i hvert fall tilfelle da han fikk jobben i Cardiff i 2014, men den gangen rakk barna så vidt å begynne på skole i Wales før de flyttet tilbake til Kristiansund da pappa Solskjær fikk sparken.

– Han vil få muligheten til å få med seg kona og barna over fra Norge og ordne skoler til dem og sånne ting. Noen i United fortalte meg i forrige uke at han ikke er vant til å være borte fra kona, og at situasjonen ikke er ideell, sier Chris Wheeler.

Bosted

Ole Gunnar Solskjær bodde de første ukene på femstjernershotellet The Lowry i sentrum av Manchester, men han gjorde det tidlig klart at han ikke hadde tenkt til å bli like lenge som forgjengeren Mourinho, som bodde der i to og et halvt år.

For noen uker siden flyttet Solskjær til en leilighet i Cheshire, der han flere ganger har blitt avbildet på handletur eller senest – dagen etter PSG-kampen – på renseriet med dressen sin i hånden.

The Sun skrev denne uken at Solskjær foreløpig ikke kan flytte tilbake til luksusvillaen han eier i Cheshire. Grunnen er angivelig at Liverpool-stjernen Virgil van Dijk leier huset. Men kanskje finner nederlenderen seg et nytt hus til sommeren slik at Solskjær kan flytte hjem hvis han får United-jobben?