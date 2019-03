– Stjernene må reise seg om Real Madrid skal vinne igjen

Real Madrid-stjernene opplevde to tap for Barcelona på fire dager - og plutselig er det bare Champions League som gjelder. Kan de likevel overraske alle og vinne mesterligaen for fjerde gang på rad?

Publisert: 05.03.19 07:06







Her er tirsdagens oddstips

– Om Real Madrid skal sjokkere med en Champions League -triumf i år, må i så fall de store stjernene reise seg og ta større ansvar, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik foran tirsdagens kamp mot Ajax på Santiago Bernabéu. Real Madrid vant 2–1 i Amsterdam.

– Isco og Marcelo må gjøre seg fortjent til en plass på laget, Bale må bli noe han er langt fra å være om dagen, Asensio må finne formen igjen og Benzema må ta scoringsansvaret.

les også FIFA bekrefter: Chelsea får overgangsnekt i to vinduer

– For Marcelo og Bale går det mot slutten i Real Madrid. Det kan også gjelde Isco, men han kan overleve dersom trener Solari ikke gjør det.

Onsdag kan du vinne 199 millioner kroner i Vikinglotto. Husk å spille gjennom Tipster!

Eksperten på spansk fotball er klar på én ting:

– Skulle Real Madrid vinne Champions League denne sesongen, vil det være langt mer overraskende enn ved noen av de tre siste, selv om de for eksempel ble nummer tre i La Liga også forrige sesong.

les også Her sikrer Atlético-stopperne drømmeutgangspunkt mot Juventus

– Hvorfor?

– Det vi gjerne kunne bruke som forklaring på de tidligere Champions League-triumfene, var rutinen og tradisjonen spillerne og Zinedine Zidane hadde i Europa, men nå må det som var en reservelagstrener, støtte seg på flere reservelagsspillere som i større grad bærer ansvaret. Reguilón og Vinícius er plutselig faste i startelleveren, og backup-er som Fede Valverde, Dani Ceballos, Marcos Llorente har ikke noe som ligner den erfaringen.

Her kan du spille Lotto. Ukens Vikinglotto: 199 mill.!

les også Spillerkona som skaper bråk i storklubben

Trener Santi Solari er selvfølgelig hardt presset.

– Solari er også avhengig av en Champions League-triumf for å overleve. Jeg tror sommeren kan by på større endringer i Real Madrid enn så langt tilbake jeg kan huske. Forrige sommer var det store kvalitative endringer med både Cristiano Ronaldo og Zinedine Zidane ut, men denne gangen kan det bli vel så mye kvantitativt med flere navn både inn og ut.

Kvalvik trekker fram sommeren 2009.

– Da startet Pérez sin andre galacticos-periode og hentet Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Alonso, Arbeloa, Albiol - og Pellegrini som trener. Det er igrunn den typen sommer jeg ser for meg nå, så vi trenger ikke gå så langt forbi min egen husk, tross alt.

Spillerne innrømmer at det er bare Champions League å spille for videre.

– Det gjør vondt å vite at vi ikke skal spille Copa del Rey-finalen og at vi er langt bak i ligaen, sa Real Madrid-målvakten Thibaut Courtois til spanske media etter helgens hjemmetap for Barcelona.

les også Slik gikk det sist Ronaldo møtte Atlético Madrid

– Dette var en avgjørende uke, og vi klarte hverken å komme til cupfinale eller nærme oss i ligaen, fastslo Dani Carvajal.

– Vi må gi alt i Champions League. Og Bernabéu må skyve oss frem som aldri før, så kan vi se om vi kan komme videre, fortsatte Carvajal ifølge spanske media.

Åttendedelsfinaler Champions League (første kamp i parentes):

Tirsdag:

21.00: Real Madrid-Ajax (Real vant 2–1).

21.00: Borussia Dortmund-Tottenham (Tottenham vant 3–0).

Onsdag:

21.00: Porto-Roma (Roma vant 2–1).

21.00: Paris St. Germain-Manchester United (PSG vant 2–0).

VGs tips: Hjemmeseier

Real Madrid ble i forrige uke påført to strake tap for Barcelona, og trenger en opptur ganske kjapt. For tålmodighet når motgangen kommer er ikke noe vi forbinder med mektige Real Madrid.

Spanjolene leder 2–1 fra første Champions League-møte til tross for at det unge Ajax-laget levde opp til sitt offensive rykte. Rutinen i slike Champions League-sammenhenger tror vi kan hjelpe Real Madrid til seier.

Hjemmeoddsen er 1,55, spillefristen er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.