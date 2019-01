Skadesmell og cupexit for Klopp: – Han kommer til å gå berserk

2019-01-07

(Wolverhampton − Liverpool 2-1) Jürgen Klopp sendte ut et svært b-preget lag i FA-cupkampen mot Wolves. Det endte med cupexit.

Ikke nok med at Wolves slo Liverpool ut i den 3. runden av denne sesongens FA-cup. Allerede etter fem minutter måtte Klopp bytte ut en skadet Dejan Lovren.

Lovren var én av to spillere (James Milner den andre) som startet mot Wolves og som også startet forrige kamp (1-2-tapet mot Manchester City).

Foruten om de to gjorde Klopp altså hele ni (!) bytter. Deriblant ga han Rafael Camacho og Curtis Jones sine debuter fra start.

Da Lovren måtte ut med skade, var det ikke Trent Alexander-Arnold som kom inn. Klopp ga sjansen til 16 år, 11 måneder og 20 dager gamle Ki-Jana Hoever.

Hoever ble med det tidenes yngste Liverpool-spiller til å figurere i en FA-cupkamp.

Det spørs imidlertid om Liverpool-fansen finner særlig trøst i akkurat det. Det rødkledde bortelaget leverte langt under pari i den første omgangen og maktet ikke å skape en eneste målsjanse.

Istedenfor var det hjemmelaget som tok ledelsen etter at Milner rotet med medtaket på midtbanen. Diogo Joto overtok ballen, spilte Raúl Jiménez, og etter å ha gått hele veien mot mål, skar angriperen inn og gjorde 1-0.

Det var den eneste som egentlig skjedde i en særdeles sjansefattig omgang med lavt tempo fra begge de to Premier League-klubbene.

– Er du ikke imponert over Liverpool-spissene? En av dem, Daniel Sturridge, er snart uten kontrakt og Divock Origi sin går ut om 18 måneder. Gjør noe. De har ikke gjort noenting. De jobber ikke sammen, går ikke på løp bak stopperne... Manageren kommer til å gå berserk, sa den tidligere storscoreren Alan Shearer på BBC One da dommeren blåste for pause.

Den britiske kanalen melder samtidig at Sturridge hadde én pasning til Origi de første 45 minuttene, mens Origi på sin side hadde null avleveringer til sin angrepsmakker.

Det er ikke sikkert Origi fikk med seg skyllebøtta fra Shearer, men i den andre omgangen var spissen langt mer på hugget fra start.

Det var knapt spilt fem minutter da Origi fant det lille rommet han trengte og banket inn utligningen.

Liverpool-jubelen varte imidlertid ikke lenge.

Under fem minutter senere sto 21 år gamle Rúben Neves for en lekkerbiskenen da han hamret ballen i mål fra over 25 meter og sørget for 2-1.

Xherdan Shaqiri var ekstremt nær å utligne på ny rett før 70 spilte minutter, men frisparket hans gikk på innsiden av stolpen og ut over kortlinja.

Rett etter det byttet Jürgen Klopp inn både Mohamed Salah og Roberto Firmino, men de to Liverpool-stjernene maktet ikke å finne veien til nettmaskene mandag kveld.

Flere mål ble det heller ikke til Wolves, og dermed er Liverpool ute av FA-cupen, mens Wolves på sin side er klar for 4. runde.

Det er for øvrig fjerde sesong på rad at Liverpool ryker i FA-cupen mot et lag som begynner på W. West Ham, Wolverhampton og West Bromwich har slått ut laget i tur og orden før Wolves igjen tok skalpen på Merseyside-laget i år.

PS: Den 4. runden av FA-cupen trekkes mandag kveld etter kampslutt. VG kommer tilbake med mer!